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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

منظمة ترامب تعتبر اتهامها سياسيا ويهدف للإضرار بالرئيس السابق

مصادر أميركية قالت إن المرحلة الحالية من التحقيق لا تشمل الرئيس السابق دونالد ترامب أو أيا من أفراد عائلته.

ترامب يخاطب أنصاره خلال تجمع بولاية أوهايو الأسبوع الماضي (الأوروبية)
ترامب يخاطب أنصاره خلال تجمع بولاية أوهايو الأسبوع الماضي (الأوروبية)
1/7/2021

دانت منظمة "ترامب" في بيان الخميس توجيه الاتهام المتوقع لمديرها المالي ألين فايسلبرغ معتبرة أنه "محاولة للإضرار بالرئيس السابق" دونالد ترامب.

وقال متحدث باسم الشركة العائلية للرئيس السابق في البيان الذي نقله عدد من وسائل الإعلام الأميركية "هذه ليست عدالة بل سياسة".

وأضاف "المدعي العام في مانهاتن يطلق دعوى قضائية تتعلق بامتيازات منحت لموظف لن تفكر أي مصلحة للضرائب ولا محام آخر في رفعها".

ولم تكشف لائحة الاتهام ضد فايسلبرغ بعد، لكن مصادر عدة -لم يُكشف عنها، نقلت وسائل الإعلام الأميركية تصريحاتها- ذكرت أنه سيُتهم بارتكاب جنح ضريبية تتعلق بامتيازات عينية حصل عليها بصفته مديرا ماليا ولم يصرح بها للسلطات الضريبية.

المرحلة الحالية من التحقيق لا تشمل ترامب أو أيا من أفراد عائلته (الأوروبية)

وحضر فايسلبرغ (73 عاما) -الموالي لترامب وعائلته- بنفسه في وقت مبكر من صباح الخميس إلى مكتب المدعي العام في مانهاتن بعد توجيه الاتهام إليه، حسب العديد من وسائل الإعلام الأميركية.

ولم تتأكد أي من هذه المعلومات من قبل المدعي العام الديمقراطي سايروس فانس الذي كان يحقق في الاختلاس المحتمل داخل منظمة ترامب منذ أكثر من عامين.

وقالت المصادر نفسها إن المرحلة الحالية من التحقيق لا تشمل ترامب أو أيا من أفراد عائلته.

وقد يؤثر توجيه اتهامات لمنظمة ترامب على علاقات الشركة بالبنوك وشركاء الأعمال، ويعقّد مستقبل ترامب السياسي خاصة أنه يفكر في الترشح للرئاسة مرة أخرى عام 2024.

اقتحام الكونغرس

وكان مجلس النواب صوّت لصالح تشكيل لجنة تقود تحقيقا جديدا في أحداث اقتحام الكونغرس التي جرت في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي.

وتمت الموافقة على القرار بأغلبية 222 مقابل 190 صوتا، حيث شهد رفض جميع النواب الجمهوريين للقرار ما عدا اثنين.

ويأتي هذا التصويت بعد أن منع جمهوريو مجلس الشيوخ، في وقت سابق، إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في الحادثة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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