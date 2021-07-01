البث الحي
سياسة

ليبيا.. المشري يتهم بعثة الأمم المتحدة بالتحيز إلى قوات حفتر

المشري شدد على ضرورة التفريق بين قوات جيء بها من حكومة شرعية وبين قوات مرتزقة (الجزيرة)
المشري شدد على ضرورة التفريق بين قوات جيء بها من حكومة شرعية وبين قوات مرتزقة (الجزيرة)
1/7/2021

اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري بعثة الأمم المتحدة بالتحيز إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في حين أعلن المشاركون في الملتقى العسكري الأول بطرابلس تحفظهم على أي مخرجات قد تُنتج قاعدة دستورية مشوهة من ملتقى جنيف.

وخلال لقائه في طرابلس مع وفد من لجنة المراجعة الإستراتيجية المستقلة التابع للأمم المتحدة برئاسة عبد الله باثيلي؛ اتهم المشري بعثة الأمم المتحدة في بلاده بانتهاج ما وصفها بسياسة التحيز إلى طرف دون آخر، لا سيما قوات حفتر، رغم عرقلته عملية الاستفتاء على الدستور، حسب قوله.

وشدد المشري على ضرورة التفريق بين القوات التي جيء بها بطريقة معلنة وشرعية من حكومة شرعية معترف بها دوليا، وبين قوات مرتزقة أتت بطريقة غير معلنة، وفق وصفه.

وأكد المشري -خلال حديثه- ما وصفه بحرص المجلس الأعلى للدولة على إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم.

من جهة أخرى، التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة رئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد، وأمراء المناطق العسكرية، حيث شدد الدبيبة على ضرورة تنظيم المؤسسة العسكرية ومتابعة أوضاع المنتسبين إليها والمتقاعدين منها، وفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وفي سياق آخر، أعلن المشاركون في الملتقى العسكري الأول في العاصمة الليبية تحفظهم على أي مخرجات قد تُنتج قاعدة دستورية مشوهة من ملتقى الحوار المنعقد في جنيف، وفق وصفهم.

وفي بيان لهم، أكد المشاركون في الاجتماع، الذي يضم لجنة الدفاع في مجلس النواب وعددا من القيادات العسكرية؛ ضرورة بدء توحيد المؤسسة العسكرية قبل إجراء الانتخابات لضمان نجاحها.

وطالب البيان جميع السلطات والأطراف بتهيئة الظروف للمجلس الرئاسي لكي يقوم بمهامه.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

لليوم الثاني على التوالي.. ملتقى الحوار الليبي بجنيف يواصل أعماله بهدف التوصل لقاعدة دستورية للانتخابات المقبلة

تتواصل في جنيف أعمال اليوم الثاني من ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، بغرض الاتفاق على قاعدة دستورية يفترض أن تؤسس لانتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون أول المقبل.

28/6/2021
رابط خارجي

رئيس الأركان الليبي السابق للجزيرة مباشر: حفتر لن يقبل بتوحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة منتخبة

قال رئيس الأركان الأسبق اللواء يوسف المنقوش إن توحيد المؤسسة العسكرية الليبية يعتبر من “المستحيلات” لوجود مصاعب كثيرة في هيكلها، وأوضح ان حفتر لن يقبل أية جهود لتوحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة منتخبة

29/6/2021

ليبيا.. الأمم المتحدة تدعو للتوافق على قاعدة دستورية وواشنطن تدعم إجراء الانتخابات في موعدها

دعت الأمم المتحدة الفرقاء الليبيين لإحراز تقدم نحو التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات العامة المقرر تنظيمها أواخر العام الجاري، كما أعلنت واشنطن دعمها إجراء الانتخابات في موعدها.

30/6/2021
المزيد من سياسة

وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يكتبان مقالا مشتركا لصحيفة يديعوت أحرونوت: السلام أسلوب حياة

وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد بأبو ظبي (رويترز)

سد النهضة.. مصر تطالب بجلسة عاجلة لمجلس الأمن وإثيوبيا تؤكد انسحاب جيشها من تيغراي لتأمين السد

أديس أبابا تقول إنها ستبدأ الملء الثاني لخزان السد بعد هطول الأمطار الموسمية هذا الصيف (رويترز)

اعتماد خورشيد.. رحيل الشاهدة على انحراف مدير المخابرات في عهد عبد الناصر

الكتاب أثار جدلا كبيرا (مواقع التواصل)

“وزارة الدفاع” تخلق أزمة بين رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي الليبي

الصراع على أعلى منصب عسكري في ليبيا يعكس المطامع للاستحواذ على المناصب السيادية (الجزيرة)
الأكثر قراءة

240 ألفا يطالبون بإعادة مباراة فرنسا وسويسرا.. ما القصة؟

مبابي أهدر آخر ركلة ترجيح ومنح منتخب سويسرا بطاقة التأهل للدور ربع النهائي (غيتي)

خطة للنوم والغذاء لتبدو أقل من عمرك الحقيقي في شهرين فقط

الغذاء ونمط الحياة يؤديان إلى انخفاض العمر البيولوجي بمقدار 3.23 سنوات (بيكسابي)

بعد أكثر من 1200 عام على وفاته.. كيف يبدو ضريح الإمام بن حنبل في بغداد؟

الزقاق الذي يقع فيه ضريح الإمام أحمد بن حنبل في بغداد (الجزيرة)
logo

دبلوماسية النيل المصرية.. كيف نجحت القاهرة في اختراق الدرع الإثيوبي؟