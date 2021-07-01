ليبيا.. المشري يتهم بعثة الأمم المتحدة بالتحيز إلى قوات حفتر

اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري بعثة الأمم المتحدة بالتحيز إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في حين أعلن المشاركون في الملتقى العسكري الأول بطرابلس تحفظهم على أي مخرجات قد تُنتج قاعدة دستورية مشوهة من ملتقى جنيف.

وخلال لقائه في طرابلس مع وفد من لجنة المراجعة الإستراتيجية المستقلة التابع للأمم المتحدة برئاسة عبد الله باثيلي؛ اتهم المشري بعثة الأمم المتحدة في بلاده بانتهاج ما وصفها بسياسة التحيز إلى طرف دون آخر، لا سيما قوات حفتر، رغم عرقلته عملية الاستفتاء على الدستور، حسب قوله.

وشدد المشري على ضرورة التفريق بين القوات التي جيء بها بطريقة معلنة وشرعية من حكومة شرعية معترف بها دوليا، وبين قوات مرتزقة أتت بطريقة غير معلنة، وفق وصفه.

وأكد المشري -خلال حديثه- ما وصفه بحرص المجلس الأعلى للدولة على إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم.

من جهة أخرى، التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة رئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد، وأمراء المناطق العسكرية، حيث شدد الدبيبة على ضرورة تنظيم المؤسسة العسكرية ومتابعة أوضاع المنتسبين إليها والمتقاعدين منها، وفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وفي سياق آخر، أعلن المشاركون في الملتقى العسكري الأول في العاصمة الليبية تحفظهم على أي مخرجات قد تُنتج قاعدة دستورية مشوهة من ملتقى الحوار المنعقد في جنيف، وفق وصفهم.

وفي بيان لهم، أكد المشاركون في الاجتماع، الذي يضم لجنة الدفاع في مجلس النواب وعددا من القيادات العسكرية؛ ضرورة بدء توحيد المؤسسة العسكرية قبل إجراء الانتخابات لضمان نجاحها.

وطالب البيان جميع السلطات والأطراف بتهيئة الظروف للمجلس الرئاسي لكي يقوم بمهامه.