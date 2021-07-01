أعلن البنك الدولي أنه عزز تمويله لشراء وتوزيع لقاحات فيروس كورونا للبلدان النامية بقيمة 8 مليارات دولار، في حين حذرت منظمة الصحة العالمية من موجة ثالثة في أوروبا بعد ازدياد الحالات بسبب التجمعات المصاحبة لبطولة أمم أوروبا 2020، كما بدأت روسيا إعطاء جرعة تنشيطية للمطعّمين.

وستنفق هذه الأموال على تمويل توزيع اللقاحات، وإنشاء سلاسل التبريد وتدريب العاملين في المجال الصحي، ليصبح إجمالي التمويل المقدم من البنك الدولي 20 مليارا.

وقال رئيس البنك ديفيد مالباس إن الإجراءات التي أعلن عنها بشأن إنتاج اللقاح ونشره وتمويله ستنقذ الأرواح وتعزز الانتعاش الاقتصادي، وتساعد على ضمان حصول الناس في البلدان النامية على فرص للازدهار.

وفي ذات السياق، قال سترايف ماسيوا المبعوث الأميركي الخاص للاتحاد الأفريقي، اليوم الخميس، إن بلاده ستبدأ إرسال الشحنة الأولى من اللقاحات المضادة لمرض "كوفيد-19" التي تبرعت بها لأفريقيا بدءا من مطلع الأسبوع المقبل.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن أعلنت، الشهر الماضي أنها ستتبرع بنحو 500 مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا إلى البلدان المئة الأقل دخلا في العالم، وأنها لن تطلب شيئا مقابل هذه الجرعات.

وقال جون نكنجاسونغ مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض، خلال اجتماع، إن أفريقيا تتخلف عن بقية أنحاء العالم في تطعيم السكان، إذ لم يتلق سوى 1% فقط جرعة التطعيم كاملة.

وأضاف أن أفريقيا تسعى لتطعيم السكان بنحو 800 مليون جرعة بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل، لكنها لم تتلق سوى 65 مليون جرعة حتى الآن.

أوروبا.. موجة ثالثة

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن التجمعات والزحام بملاعب كرة القدم خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية الجارية (يورو 2020) وكذلك حانات المدن المستضيفة، هي السبب الرئيسي وراء زيادة الإصابات بمرض "كوفيد-19" على مستوى هذه القارة.

وذكرت المنظمة أن تراجع الإصابات الجديدة في أنحاء القارة والذي استمر 10 أسابيع انتهى، مشيرة إلى أن بدء موجة جديدة من الجائحة سيكون حتميا إذا تخلى مشجعو كرة القدم وغيرهم عن الحذر.

وأضافت الصحة العالمية أن عدد الإصابات الجديدة الأسبوع الماضي زاد 10% بسبب اختلاط المشجعين بالمدن التي تستضيف البطولة، والسفر وتخفيف القيود الاجتماعية.

وتأتي زيادة الإصابات الجديدة في ظل انتشار السلالة المتحورة "دلتا" الأكثر نقلا للعدوى في أنحاء أوروبا.

وأثار تزايد الإصابات مخاوف، من احتمال بدء موجة ثالثة من الجائحة بأوروبا في الخريف، ما لم يتم تطعيم الناس.

روسيا.. جرعة تنشيطية

وأعلنت روسيا تسجيل 672 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم، في أكبر حصيلة يومية مؤكدة للوفيات منذ بداية الجائحة، وسط تزايد للحالات تعزوه السلطات لسلالة دلتا.

من جهة ثانية، قال رئيس بلدية موسكو إن عيادات طبية بالمدينة ستبدأ اليوم تقديم جرعات تنشيطية من اللقاحات المضادة للمرض، في إطار جهود حثيثة يبذلها المسؤولون لاحتواء ارتفاع في إصابات كورونا يرجعونه لسلالة دلتا شديدة العدوى.

ونقلت وكالات الأنباء عن وزارة الصحة قولها أمس إن التطعيم بالجرعة التنشيطية سيبدأ الأول من يوليو/تموز مما يجعل روسيا من أوائل الدول التي تبدأ حملة تطعيم من سبق حقنهم باللقاح بجرعة تنشيطية.

في حين قال ماركو كافاليري مسؤول إستراتيجية اللقاح بالوكالة الأوروبية للأدوية خلال مؤتمر صحافي "المعطيات النابعة عن أدلة واقعية تظهر أن جرعتين من لقاح تحميان من دلتا".

وفي موضوع آخر، وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي، أمس، على إضافة 11 دولة إلى قائمة السفر الآمنة، بينها السعودية والأردن وقطر.

وصدر القرار باجتماع لسفراء دول الاتحاد 27، على أن يسري تنفيذه خلال الأيام المقبلة، حسبما نقل موقع "يورونيوز" (euronews) الأوروبي.

ويسمح للدول التي تشملها قائمة السفر الآمن بدخول أراضي دول الاتحاد الأوروبي لأسباب غير ضرورية، بعد أن فرض الاتحاد العام الماضي قيودا صارمة على السفر غير الضروري من دول خارجية بسبب انتشار فيروس كورونا.