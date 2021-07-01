القاهرة- ثار جدل واسع، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من وزير الدفاع محمد زكي، أمس الأربعاء، تعيين ضابط في كل قرية ليكون مسؤولا عن كل مراحل العمل في مشروع "حياة كريمة" لتطوير الريف.

وخلال تفقده الأربعاء معدات تطوير القرى، فاجأ السيسي الحاضرين بمخاطبة قائد الجيش "هل ممكن يبقى فيه لكل قرية ضابط مسؤول عنها ونشوف هيعملوا إيه، ونشوف مين هيعمل حاجة حلوة من الجيش والمجتمعات العمرانية، والمصلحة واحدة".

كما خاطب السيسي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قائلا "أوعى تزعل يا دكتور مصطفى" وهو ما قابله الأخير بايماءات متكررة تشير إلى موافقته على الاقتراح الرئاسي.

"حياة كريمة" أم سد النهضة؟

وتباينت ردود أفعال مواقع التواصل الاجتماعي حول تصريحات السيسي، حيث رفض عدد كبير من النشطاء هذه التصريحات، في وقت أبدى بعض مؤيدي النظام ترحيبهم بها.

المعارضون رأوا أن تعيين ضابط لكل قرية قرار خاطئ بكل المقاييس ويكرس هيمنة العسكر على كل مناحي الحكم، ويتجاهل سلطات الحكم المحلي المدنية، متعجبين من موافقة رئيس الوزراء على القرار بهذه البساطة، ومتسائلين عن جدوى متابعة ضابط -غير متخصص- لأمور متخصصة.

وتساءل عدد من النشطاء عن التأثير السلبي على الجيش بسبب شغل الضباط، المختصين بالأمور العسكرية، في قضايا مدنية، خاصة أن مصر تضم آلاف القرى، مما يعني إخراج آلاف الضباط من الخدمة العسكرية طوال سنوات تنفيذ المشروع، في وقت تواجه فيه البلاد مخاطر تهدد وجودها، وعلى رأسها أزمة سد النهضة.

وذهب البعض بعيدا في تفسير تصريحات الرئيس، معتبرين أن السبب الحقيقي في تعيين ضابط بكل قرية هو رصد ومواجهة تمرد واحتجاجات متوقعة بسبب نقص مياه الري، مع بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة، متسائلين عن سبب غياب قضية السد بشكل كامل عن حوار الرئيس الطويل.

🛑 السيسي يتابع مبادرة تطوير الريف ويسأل وزير الدفاع: هل ممكن يبقى لكل قرية ضابط جيش مسؤول عنها.. أوعى تزعل يا د. مصطفى (فيديو) 🛑السيسي: تتكلفة دهان القرى 40 مليار جنيه ولو عايزين أتحمل التكلفة مستعد أشيل التموين 3 سنين وأعمله لو ده بديل مناسب ليكمhttps://t.co/kldAYM1a4l — khaledelbalshy (@khaledelbalshy) June 30, 2021

ظابط لكل قرية بلا محليات بلا مجالس محلية وانتخابات محلية معطلة من سنين بلا وجع قلب .. والدكتور مصطفى مش زعلان pic.twitter.com/bnkLHWAhrk — abdelmoneim Mahmoud عبدالمنعم محمود (@moneimpress) June 30, 2021

مصر بها ٥٦٥٥ قرية؛ هل سيتم تفريغ ٥٦٥٥ ضابط من مهامهم القتالية كي يديروا القرى؟

ثم هل مؤهلات الضابط المحترف في الدفاع الجوي أو المتخصص في المدفعية هي ذات المؤهلات المطلوبة فيمن يدير قرية بأعبائها من صرف، مياه، تعليم، صحة، زراعة، طرق، تراخيص…إلخ؟؟#ضابطـلكلـقرية pic.twitter.com/LUVjWYtFLu — Mourad Aly د. مراد علي (@mouradaly) June 30, 2021

بحجة ما يسمى مبادرة «حياة كريمة»، ستتواجد قوات العسكر في قرى مصر الصغيرة ونجوعها، فهل هذا حقاً لتطوير الريف، أم للسيطرة على أي احتجاجات وغضب مجتمعي سيشتعل في الريف بعد حرمانه من ماء النيل بسبب #سد_النهضة وما سيترتب عليه من جفاف وبوار للأراضي الزراعية وفقدان المحاصيل وتفاقم الفقر؟ pic.twitter.com/1jvxNBuHX8 — المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) June 21, 2021

السيسي يقترح تكليف ضابط جيش لكل قرية يجري تطويرها ليتابع مايتم

انطلاقا من مفهوم المتابعة والرقابة وكلاهما ضروري لنجاح أي خطة لتقيم الاداء ومعرفة نقاط القوة والضعف عند التنفيذ

لكن

هل الضابط بيفهم في كل حاجة

ومن يراقب اداءه؟

ألاتوجد هيئة مدنية يثق فيها الرئيس تقوم بالمهمة — مي عزام (@mayazzam_) June 30, 2021

عمل مستشار عسكري لكل محافظ ..رؤساء الأحياء قادة متقاعدين م الجيش ..كل قرية ضابط مسؤول عنها .. يا ترى ما هو المستوى القادم .. عسكرى ف كل بيت ؟#نكبة_٣٠يونيو٢٠١٣#الانقلاب_العسكرى#حكم_العسكر

وبكرة تشوفوا …#العجب_العجاب pic.twitter.com/b4NsH5MVbs — دكتور مصطفى جاويش (@drmgaweesh) June 30, 2021

فى ذكرى احتفاله ب ٣٠/٦ لم يذكر السيسي أو يلمح إلى مشكلة سد النهضة وانما تحدث عن وضع ضابط لكل قرية — standing alone (3lwani) Ⓜ (@hakim3lwani) June 30, 2021

نجح قبل أن يبدأ

في المقابل، أبدى عدد من مؤيدي النظام الحاكم ارتياحهم لقرار تعيين ضابط جيش في كل قرية، مشيرين إلى أن وجود الجيش على رأس المشروع في حقيقة الأمر ضمان نجاحه.

ولم تختلف تغريدات مؤيدي القرار كثيرا، حيث أجمعوا على أنهم يعتقدون أن مشروع "حياة كريمة" نجح قبل أن يبدأ بفضل وجود ضباط الجيش في القرى.

🇪🇬✌️🇪🇬 أمر الرئيس السيسي وزير الدفاع : لكل قرية ضابط مسئول عن تنفيذ مشروع حياة كريمة فيها ..

(كده المشروع نجح قبل ما يبدأ) 👌💪🏻 — #تحيـا_مــ𓁳𓆃ـصــ𓅮ـر. 𝕰𝖌𝖞𝖕𝖙𓁳𓄿𓅓 🇪🇬 (@omomar25123549) June 30, 2021

أمر الرئيس لوزير الدفاع : لكل قرية ضابط مسئول عن تنفيذ مشروع حياة كريمة فيها ♥

بإذن الله صك ضمان للنجاح والسرعه والإنجاز — Mohamad hasanaen (@Mohamad25325809) June 30, 2021

#السيسي_حكاية_وطن#مصر_تصنع_المستحيل

🇪🇬✌️🇪🇬

..

أمر الرئيس وزير الدفاع : لكل قرية ضابط مسئول عن تنفيذ مشروع حياة كريمة فيها ..

(كده المشروع نجح قبل ما يبدأ) — نشوي السيسي🇪🇬🇪🇬 (@NashwaAlSisi) June 30, 2021

الريس ده مؤدب اوي لما قال موضوع ضابط لكل قريه عشان يتابع كل حاجه بتتعمل حرفيا ..قال لرئيس الوزرا ياريت متزعلش من الموضوع ده الريس قلقان من مشروع تطوير القري ده يمكن المشروع الوحيد اللي قلق منه اخر حاجه بقا الثقه لا تشتري .. الثقه ف الاخر بتروح لمطرحها — TeMo (@Temo_Maverick) June 30, 2021

تصريح "ضابط لكل قرية" هو اعلان بدء التنفيذ وليس مجرد حديث عن فكرة مطروحة للنقاش.

في انتظار صدور قانون منظم للعملية لاستيعاب ما وراءه — الصحفي ربيع عبد الغفار (@RABI_ABDELGHFAR) June 30, 2021

الخوف على التموين

تصريحات السيسي أمس تخللها أيضا سؤال مدبولي عن تكلفة طلاء الواجهات الخارجية للمنازل بالقرى، والتي تبلغ 30-35 مليار جنيه معقبا "لا مهو إحنا مش معقول نعمل دا.. ولو عايزنا نعمل كدا أنا مستعد أشيل بطاقة التموين 3 سنوات اعملكوا كدا" قبل أن يؤكد أنه مجرد اقتراح وليس قرارا.

تصريحات السيسي عن بطاقات التموين لدعم السلع الأساسية، التي يعتمد عليها ملايين المصريين، أثارت خوف وغضب الكثيرين من تحول الاقتراح إلى قرار، في ظل رغبة الحكومة الدائمة في رفع الدعم عن السلع الاساسية، وهو ما تقوم به بشكل تدريجي، وكان آخر مظاهره زيادة جديدة بأسعار الكهرباء تبدأ اليوم.

وتضمنت الموازنة العامة العام الجديد نحو 87 مليارا و222 مليون جنيه لدعم السلع التموينية مقابل 84.5 مليارا العام السابق، لكن دعم المواد البترولية انخفض إلى 18 مليارا مقابل 28 مليارا العام السابق.

🚨 #عاجل | الرئيس #السيسي لـ المصريين: 💬 تحبوا نشيل بطاقة التموين 3 سنين؟ .. واللي يقولي مفيش فلوس هقوله أمال الغارمات دول 🇪🇬👇#TeNTV pic.twitter.com/bEPCnI6SHM — TeN TV (@TeNTVEG) June 30, 2021

السيسي :دهان جدران القرى المصرية ممكن يكلفنا 40 مليار جنيه ، أنا مستعد أعمله، لكن أشيل بطاقة التموين 3 سنوات (طعام الفقراء) وأعمل لكم كده علشان الأطفال الصغيرين في الريف يطلعوا يلاقوا بيوتهم مدهونة وشكلها كويس ـ هذا ليس مشهدا كوميديا لمسرحية أحمد راتب، بل منطق وكلام رئيس الدولة ! pic.twitter.com/OqqHoVXmZ2 — جمال سلطان (@GamalSultan1) July 1, 2021

انا قلبى حاسس ان السيسى هيلغى التموين ويصدر الجيش للمعترضين من الغلابه فى القرى المصريه

الايام الجايه فيها كواااااارث

والناس اللى عايشين بره مصر انا بقولكم #خدونى_معاكم 😂😂😂😂😂😂😂 — چيفارا (عدو الفنكوش) (@givara79087297) July 1, 2021