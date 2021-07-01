توجيه اتهامات لمنظمة ترامب ومديرها المالي ومجلس النواب يصوت لتشكيل لجنة تحقيق جديدة بأحداث الكونغرس

نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصادر أن المدعي العام في مانهاتن بولاية نيويورك وجه اتهامات لمنظمة ترامب ومديرها المالي ألين فايسلبرغ؛ وذلك في إطار تحقيق في المعاملات التجارية للرئيس السابق دونالد ترامب.

كما ذكرت وسائل إعلام أميركية أن هيئة محلفين وجهت تهما لمؤسسة ترامب ومديرها بشأن مزاعم بعدم دفع ضرائب على مزايا المديرين التنفيذين للمؤسسة.

ويُتوقع إعلان التهم في وقت لاحق اليوم الخميس، كما يتوقع مثول فايسلبرغ أمام القاضي في محكمة بمدينة نيويورك.

ومن غير المتوقع توجيه اتهام للرئيس السابق دونالد ترامب، لكن الاتهامات قد تؤدي إلى إثارة مشاكل قانونية لمؤسسته.

لجنة تحقيق بشأن أحداث اقتحام الكونغرس

من جهة أخرى، صوّت مجلس النواب الأميركي لصالح تشكيل لجنة تقود تحقيقا جديدا في أحداث اقتحام الكونغرس التي جرت في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي.

وتمت الموافقة على القرار بأغلبية 222 مقابل 190 صوتا، حيث شهد رفض جميع النواب الجمهوريين للقرار ما عدا اثنين.

ويأتي هذا التصويت بعد أن منع الجمهوريون في مجلس الشيوخ – بوقت سابق- إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في الحادثة.

ترامب يندد بسياسة بايدن

وفي سياق آخر، ندد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب -أمس الأربعاء- بسياسة الرئيس جو بايدن بمجال الهجرة واختار -في أول زيارة ميدانية كبرى له منذ مغادرته البيت الأبيض- تفقدَ "الجدار" عند الحدود مع المكسيك.

وشارك ترامب في اجتماع حول "أمن الحدود" في بلدة ويسلاكو الصغيرة عند الطرف الجنوبي لتكساس، إلى جانب حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت ووفد من البرلمانيين الجمهوريين، وقال "باتت لدينا الآن حدود مفتوحة وخطرة جدا، أخطر من أي وقت مضى في تاريخ بلادنا".

وسيزور الرئيس السابق لاحقا الحدود الفاصلة بين الولايات المتحدة والمكسيك في وادي ريو غراندي على بعد 30 كيلومترا من هناك.