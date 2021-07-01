البث الحي
سياسة|يمن

اليمن.. قتلى وجرحى بقصف للتحالف على صعدة والصليب الأحمر يعلن مبادرة لتبادل الأسرى

اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت استعدادها لتسهيل عمليات إطلاق سراح الأسرى لدى مختلف أطراف النزاع في اليمن

فتى يمني يقف أمام مبنى مدمر بقصف سابق للتحالف على صنعاء (الأوروبية)
فتى يمني يقف أمام مبنى مدمر بقصف سابق للتحالف على صنعاء (الأوروبية)
1/7/2021

ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن 20 قتيلا وجريحا سقطوا في قصف سعودي استهدف مناطق بمحافظة صعدة اليمنية.

من جانبه، قال التحالف السعودي الإماراتي إنه اعترض ودمر في الأجواء اليمنية طائرة دون طيار مفخخة، تابعة للحوثيين، أطلقت باتجاه المملكة.

وأضاف التحالف أنه يتخذ كل الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين، والتعامل مع أي تهديد وشيك.

ولم يصدر عن التحالف بيان رسمي بخصوص ما ذكرته وسائل الإعلام الحوثية عن القصف على صعدة وسقوط ضحايا.

واعتاد الحوثيون إعلان إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيّرات على مناطق سعودية، مقابل تصريحات متكررة من التحالف، الذي تقوده المملكة في اليمن، بإحباط هذه الهجمات التي تعلن الجماعة أنها تأتي ردا على "العدوان" على اليمن.

مبادرة لتبادل الأسرى

بدورها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر استعدادها لتسهيل عمليات إطلاق سراح الأسرى لدى مختلف أطراف النزاع في اليمن.

وقال رئيس اللجنة بيتر مورير، في تغريدة له على تويتر، إنه أكد استعداد الصليب الأحمر لإنجاز هذه المهمة، خلال لقائه أمس مع رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن.

وخلال السنوات الماضية نفذت أطراف الصراع في اليمن عدة عمليات تبادل للأسرى أسفرت عن إطلاق سراح المئات، كما نُظّمت عدة جولات لتبادل الأسرى بين الحوثيين والحكومة اليمنية برعاية الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بالتحالف السعودي الإماراتي من جانب، والحوثيين من جانب آخر، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

اليمن.. واشنطن تدعو الحوثيين إلى وقف عاجل لإطلاق النار والجماعة تقلل من اعتراف الحكومة بها طرفا رئيسيا

حثت واشنطن الحوثيين على قبول وقف عاجل لإطلاق النار في اليمن، في حين قللت الجماعة من إعلان الحكومة اليمنية اعترافها بالجماعة طرفا رئيسيا، وتحدثت عن سقوط قتلى في قصف سعودي بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

1/7/2021

وزير الخارجية اليمني يؤكد اعتراف الحكومة بالحوثيين طرفا رئيسيا والجماعة تطالب بمعالجة الوضع الإنساني أولا

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك أن الحكومة اليمنية الشرعية تعترف بالحوثيين طرفا رئيسيا في المعادلة اليمنية، في حين قال الحوثيون إن معالجة الوضع الإنساني يجب أن يسبق أي تفاصيل لحل الأزمة.

30/6/2021
المزيد من سياسة

"30 يونيو" يتنازعه الورثة بالسودان.. حكومة حمدوك بين اختبار الحريات وخيار الإسقاط

قوات الأمن فرقت بالقوة مظاهرة كانت متوجهة إلى القصر الرئاسي في الخرطوم (الأناضول)

“يستخدمون سياسة الموت البطيء”.. تسجيل صوتي للمعارض البحريني حسن مشيمع من داخل محبسه

صورة للمعارض البحريني حسن مشيمع المحكوم بالسجن مدى الحياة أرفقها نجله مع التسجيل الصوتي (مواقع التواصل)

نيوزويك: كيف بنت الصين الشيوعية أكبر جيش وقريبا أكبر اقتصاد في العالم خلال قرن؟

جانب من الاحتفالات بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي بساحة تيانانمين وسط العاصمة بكين (رويترز)

انفجار مرفأ بيروت.. القضاء اللبناني يقرر استجواب رئيس الحكومة والادعاء على وزراء ومسؤولين أمنيين

محتجون خطوا شعار &#34;حكومتي فعلت هذا&#34; على جدار مطل على مرفأ بيروت المنكوب (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

كاتب فرنسي يحلل أسباب استمرار نظام الأسد رغم المعارضة الواسعة ضده

التدخلات العسكرية لروسيا وإيران وحزب الله وتضامن العلويين والسيطرة المطلقة لأسرته على الدولة أسباب أسهمت في بقاء نظام الأسد (رويترز)

“حياة كريمة” أم سد النهضة؟.. جدل بمصر حول رغبة السيسي تعيين ضابط لكل قرية

السيسي يتفقد المعدات والمركبات المشاركة بمبادرة تطوير الريف (صفحة المتحدث باسم الرئاسة على فيسبوك)

بسبب خلل حراري في الغلاف الجوي.. كوكب الأرض يتجه نحو كارثة بيئية

اختزان الحرارة في الغلاف الجوي للأرض غير مسبوق (شترستوك)
logo

رجاءُ بن حيوة الكندي.. ماذا تعرف عن زعيم الدولة الأموية العميقة وباني قُبة الصخرة؟