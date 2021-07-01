اليمن.. قتلى وجرحى بقصف للتحالف على صعدة والصليب الأحمر يعلن مبادرة لتبادل الأسرى

اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت استعدادها لتسهيل عمليات إطلاق سراح الأسرى لدى مختلف أطراف النزاع في اليمن

ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن 20 قتيلا وجريحا سقطوا في قصف سعودي استهدف مناطق بمحافظة صعدة اليمنية.

من جانبه، قال التحالف السعودي الإماراتي إنه اعترض ودمر في الأجواء اليمنية طائرة دون طيار مفخخة، تابعة للحوثيين، أطلقت باتجاه المملكة.

وأضاف التحالف أنه يتخذ كل الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين، والتعامل مع أي تهديد وشيك.

ولم يصدر عن التحالف بيان رسمي بخصوص ما ذكرته وسائل الإعلام الحوثية عن القصف على صعدة وسقوط ضحايا.

واعتاد الحوثيون إعلان إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيّرات على مناطق سعودية، مقابل تصريحات متكررة من التحالف، الذي تقوده المملكة في اليمن، بإحباط هذه الهجمات التي تعلن الجماعة أنها تأتي ردا على "العدوان" على اليمن.

مبادرة لتبادل الأسرى

بدورها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر استعدادها لتسهيل عمليات إطلاق سراح الأسرى لدى مختلف أطراف النزاع في اليمن.

وقال رئيس اللجنة بيتر مورير، في تغريدة له على تويتر، إنه أكد استعداد الصليب الأحمر لإنجاز هذه المهمة، خلال لقائه أمس مع رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن.

وخلال السنوات الماضية نفذت أطراف الصراع في اليمن عدة عمليات تبادل للأسرى أسفرت عن إطلاق سراح المئات، كما نُظّمت عدة جولات لتبادل الأسرى بين الحوثيين والحكومة اليمنية برعاية الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بالتحالف السعودي الإماراتي من جانب، والحوثيين من جانب آخر، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.