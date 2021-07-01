العلاقات السعودية الإيرانية.. الرياض تؤكد انفتاحها على الحوار بشرط إثبات طهران التزامها بأمن المنطقة

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود انفتاح بلاده على الحوار مع إيران لكن مع ضرورة أن تُثبت طهران بالوقائع التزامها بضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال في حوار مع صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية إن الموقف الذي اتخذته السعودية وإيران تجاه محادثاتهما التي بدأت منذ بضعة أشهر في العراق كان إيجابيا.

كما أعرب الوزير السعودي عن أمله أن يقود هذا الحوار إلى طي الصفحة، حسب قوله.

وأوضح أن قلق بلاده الأول يتمثل الآن في دعم إيران للمليشيات والأطراف الفاعلة غير الحكومية في المنطقة، وفي مقدمتها الحوثيين في اليمن وحزب الله في العراق.

وشدد فيصل بن فرحان على أن الرياض ترغب في رؤية تغيير ملموس للنهج الإيراني بهذا الصدد.

ورداً على سؤال يتعلق بالظروف التي يمكن للسعودية الاعتراف فيها بإسرائيل، أشار الوزير السعودي إلى أن الأولوية الآن هي عودة إسرائيل وفلسطين إلى طاولة المفاوضات، لأن السلام والاستقرار لن يتحققا ما لم يتم حلّ قضية النزاع المركزي في المنطقة، وما لم يُضمن للفلسطينيين حصولهم على دولة تكون القدس عاصمة لها، والسماح لهم بالعيش في ظروف كريمة، حسب تعبيره.