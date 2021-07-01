قوات الاحتلال أعلنت اعتقال المنفذ.. طعن مجندة إسرائيلية وخطف سلاحها قرب موقع عسكري بالأغوار

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس إن مشتبها به طعن مُجنّدة إسرائيلية، واختطف سلاحها بالقرب من مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة، قبل اعتقاله.

وقال جيش الاحتلال في تصريح مكتوب إنه ورد تقرير عن مشتبه به، قام بطعن مجندة إسرائيلية واختطف سلاحها الشخصي بالقرب من موقع (نيفو) في غور الأردن.

وأضاف أن قواته اعتقلت المشتبه به وأعادت السلاح، دون أن يورد مزيدا من التفاصيل، ولكن وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إصابة المجندة كانت متوسطة.