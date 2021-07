ابن بار للمحافظين الجدد وعراب حروب أميركا التي لا تنتهي في الشرق الأوسط.. الموت يغيب دونالد رامسفيلد

واشنطن– تنافس وزير الدفاع الأميركي الأسبق دونالد رامسفيلد على لقب "مهندس الحرب على العراق" مع عدد من كبار رموز حركة المحافظين الجدد، التي زاد نفوذها عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وبرز رامسفيلد كونه شخصية فريدة مثيرة للجدل بين فريق سيطر أعضاؤه على السياسة الخارجية والدفاعية لإدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن منهم: ديك تشيني، نائب الرئيس، وولف ولفويتز، وريتشارد بيرل، وكولين باول، وبول بريمر، وآخرون.

وأعلنت أسرة رامسفيلد وفاته أمس الأربعاء عن 88 عاما، في تغريدة مقتضبة.

شغل رامسفيلد مناصب حكومية رفيعة لأكثر من 6 عقود، بدأت بدخوله الأسطول الأميركي في خمسينيات القرن الماضي، تبعها بتمثيل ولايته ألينوي في مجلس النواب ليصبح عضوا ولم يكن قد تخطى حينها الـ31 من العمر.

ثم عمل مستشارا للرئيس السابق ريتشارد نيكسون، ثم كبير موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس جيرالد فورد، وسفيرا لبلاده في منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" (NATO)، ووزيرا للدفاع مرتين كان خلالهما أصغر وأكبر من تبوأ المنصب؛ الأولى خلال إدارة الرئيس جيرالد فورد عام 1975، وكان عمره 43 عاما، والثانية في عهد جورج بوش الابن عام 2001، وكان عمر 69 عاما.

ويشتهر رامسفيلد بأنه أشرف على التدخل الأميركي -الذي لا يزال مستمرا حتى اليوم- في أفغانستان منذ عام 2001، وفي العراق منذ عام 2003، وأنه كان متحمسا لذلك.

ورغم تاريخه الطويل، نجح رامسفيلد في نيل كراهية واسعة من التيار التقدمي الأميركي المعارض للتدخلات العسكرية في الخارج.

فلقد غرد ستيفن والت، المفكر السياسي والأستاذ بجامعة هارفارد، وأحد منظري التيار التقدمي في السياسة الخارجية الأميركية، بقوله "بوسع الأميركيين من جميع الانتماءات السياسية أن يشعروا بالارتياح عندما يعلمون بوفاة دونالد رامسفيلد الذي نجم عن أفعاله مئات الآلاف من الوفيات غير الضرورية، وتكلفة تخطت تريليونات الدولارات، وزرعت قدرا أعظم من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط".

Americans of all political affiliations can take comfort in knowing that at least #DonaldRumsfeld was held accountable for the actions that led to hundreds of thousands of unnecessary deaths, cost trillions of dollars, and sowed even greater instability in the Middle East.

— Stephen Walt (@stephenWalt) June 30, 2021