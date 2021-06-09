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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

من أهدافها مواجهة أي تهديدات خارجية.. انطلاق مناورات عسكرية سعودية أميركية مشتركة

من بين أهداف مناورات "مخالب الصقر 4" توثيق العلاقات العسكرية بين السعودية والولايات المتحدة (وكالة الأنباء السعودية)
من بين أهداف مناورات "مخالب الصقر 4" توثيق العلاقات العسكرية بين السعودية والولايات المتحدة (وكالة الأنباء السعودية)
9/6/2021

قالت وكالة الأنباء السعودية إن مناورات انطلقت بين القوات البرية السعودية ونظيرتها الأميركية في المنطقة الشمالية الغربية بالمملكة.

وأضافت الوكالة أن مناورات "مخالب الصقر4" تهدف إلى توثيق العلاقات العسكرية بين البلدين، وتبادل المعلومات والخبرات العسكرية.

وتابعت أنها تهدف أيضا إلى رفع مستوى الجاهزية والقدرة على العمل مع القوات الصديقة، والاستعداد لمواجهة أي تهديدات خارجية، حسب تعبير الوكالة.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء السعودية (واس)

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