من أهدافها مواجهة أي تهديدات خارجية.. انطلاق مناورات عسكرية سعودية أميركية مشتركة

قالت وكالة الأنباء السعودية إن مناورات انطلقت بين القوات البرية السعودية ونظيرتها الأميركية في المنطقة الشمالية الغربية بالمملكة.

وأضافت الوكالة أن مناورات "مخالب الصقر4" تهدف إلى توثيق العلاقات العسكرية بين البلدين، وتبادل المعلومات والخبرات العسكرية.

وتابعت أنها تهدف أيضا إلى رفع مستوى الجاهزية والقدرة على العمل مع القوات الصديقة، والاستعداد لمواجهة أي تهديدات خارجية، حسب تعبير الوكالة.