أظهر استطلاع رأي أجراه مركز يوغوف (YouGov) البريطاني تراجع شعبية إسرائيل في عدد من الدول الأوروبية بعد التصعيد الأخير في قطاع غزة.

وتُظهر بيانات استطلاع (YouGov) الجديدة أن شعبية إسرائيل في جميع أنحاء أوروبا قد عانت بشكل كبير منذ آخر استطلاع أجراه المركز في فبراير/شباط الماضي، حيث انخفض معدل التفضيل الصافي للدولة 14 نقطة في جميع البلدان التي شملها الاستطلاع.

واعتمد الاستطلاع مجموعة مؤشرات لقياس مستويات التأييد بناء على مواقف المستجوبين من السياسات الإسرائيلية وانطباعاتهم على صورتها.

ففي بريطانيا مثلا تراجعت درجة التأييد لإسرائيل 27 نقطة في مايو/أيار 2021، ووصلت إلى ناقص واحد وأربعين (-41)، قياسا بدرجة التأييد التي تم تسجيلها في فبراير/شباط من هذا العام (-14)، ويعد هذا التصنيف الأدنى لحجم التأييد لإسرائيل داخل بريطانيا منذ عام 2016، حيث تم قياس هذه النقاط وفق مجموعة مؤشرات تحلّل نمط التأييد.

Following the recent fighting in Gaza, perceptions of Israel have worsened across Europe

Net favourability of Israel in each country

🇬🇧 -41 (down 27pts since Feb)

🇩🇰 -39 (down 22pts)

🇫🇷 -36 (down 23pts)

🇸🇪 -33 (down 17pts)

🇩🇪 -24 (down 14pts)https://t.co/vz5jWa1OHv pic.twitter.com/U7uHMTTVf3

— YouGov (@YouGov) June 4, 2021