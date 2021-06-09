أظهر استطلاع رأي أجراه مركز يوغوف (YouGov) البريطاني تراجع شعبية إسرائيل في عدد من الدول الأوروبية بعد التصعيد الأخير في قطاع غزة.

وتُظهر بيانات استطلاع (YouGov) الجديدة أن شعبية إسرائيل في جميع أنحاء أوروبا قد عانت بشكل كبير منذ آخر استطلاع أجراه المركز في فبراير/شباط الماضي، حيث انخفض معدل التفضيل الصافي للدولة 14 نقطة في جميع البلدان التي شملها الاستطلاع.

واعتمد الاستطلاع مجموعة مؤشرات لقياس مستويات التأييد بناء على مواقف المستجوبين من السياسات الإسرائيلية وانطباعاتهم على صورتها.

بريطانيا.. الأقل تفضيلا

ففي بريطانيا مثلا تراجعت درجة التأييد لإسرائيل 27 نقطة في مايو/أيار 2021، ووصلت إلى ناقص واحد وأربعين (-41)، قياسا بدرجة التأييد التي تم تسجيلها في فبراير/شباط من هذا العام (-14)، ويعد هذا التصنيف الأدنى لحجم التأييد لإسرائيل داخل بريطانيا منذ عام 2016، حيث تم قياس هذه النقاط وفق مجموعة مؤشرات تحلّل نمط التأييد.

Following the recent fighting in Gaza, perceptions of Israel have worsened across Europe Net favourability of Israel in each country

🇬🇧 -41 (down 27pts since Feb)

🇩🇰 -39 (down 22pts)

🇫🇷 -36 (down 23pts)

🇸🇪 -33 (down 17pts)

🇩🇪 -24 (down 14pts)https://t.co/vz5jWa1OHv pic.twitter.com/U7uHMTTVf3 — YouGov (@YouGov) June 4, 2021

أما ثاني أعلى انخفاض في تأييد إسرائيل فكان في فرنسا، حيث تراجعت الدرجة 23 نقطة، إلى ناقص ست وثلاثين (-36)، بعدما كانت لا تتعدى ناقص ثلاث عشرة (-13)، وهو أدنى تصنيف للقبول بين الفرنسيين منذ مايو/أيار 2019.

كما شهد حجم التأييد لإسرائيل انخفاضا لافتا في الدانمارك بمقدار 22 نقطة، إذ تراجعت الدرجة في 17 في مايو/أيار 2021 إلى (-39)، بعدما كانت (-17) في فبراير/شباط الماضي.

ألمانيا.. الأعلى تفضيلا

بينما وصلت درجة الانخفاض في التأييد في السويد 14 نقطة، ووصلت في ألمانيا، إلى 14 نقطة على التوالي، في الفترة ما بين 10 فبراير/شباط الماضي، إلى 24 مايو/أيار المنصرم.

وتبرز ألمانيا عن بقية الدول التي شملها الاستطلاع مع أعلى تصنيف مفضل لإسرائيل عند درجة (-24)، أي أعلى بـ9 نقاط من ثاني أعلى دولة وهي السويد عند درجة تأييد تبلغ ناقص (-33).

وترافق إعداد أرقام وبيانات (YouGov) الذي يعد واحدا من أكبر شبكات البحث في العالم، مع موجة تعاطف كبيرة مع الفلسطينيين، أيام العدوان الإسرائيلي على غزة، وكان أبرزها المظاهرات التي شهدتها عدة عواصم أوروبية.