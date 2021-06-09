البث الحي
سياسة|إيران

النووي الإيراني.. جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل وبيان أوروبي يحثّ إيران على اغتنام الفرصة

عباس عراقجي كبير المفاوضين الإيرانيين والوفد المرافق له يغادر مقر محادثات فيينا (الأناضول)
عباس عراقجي كبير المفاوضين الإيرانيين والوفد المرافق له يغادر مقر محادثات فيينا (الأناضول)
9/6/2021-|آخر تحديث: 9/6/202110:51 PM (مكة المكرمة)

قال كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا عباس عراقجي إن الجولة القادمة من المفاوضات ستبدأ الأسبوع المقبل، ومن المبكر التكهن بشأن كونها الجولة النهائية.

وأضاف عراقجي بعد اجتماع مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن نقاط الخلاف المتبقية ليست جديدة، وهي حول كيفية عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي.

وأصدرت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا بيانا مشتركا شجعت فيه إيران "على اغتنام الفرصة للعودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي".

وقال البيان إن طهران "اتخذت خطوات حاسمة نحو إنتاج أسلحة نووية".

من جهته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الاتفاق النووي يعتبر المسار الوحيد الذي سيؤدي إلى رفع العقوبات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة شنت خلال السنوات الثلاث الماضية حربا اقتصادية على إيران لم يشهد لها العالم مثيلا.

غير أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قال إن العقوبات الأميركية "ستظل سارية على طهران، حتى وإن عادت إيران إلى الامتثال للاتفاق النووي".

وأضاف بلينكن في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأميركي، قائلا "أتوقع أنه حتى في حالة العودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، ستظل مئات العقوبات سارية، بما في ذلك العقوبات التي فرضتها إدارة (الرئيس السابق دونالد) ترامب".

وتابع "لا نعرف ما إذا كانت إيران ترغب وقادرة على العودة إلى الالتزام بخطة العمل المشتركة الشاملة".

البحث عن أجوبة

في السياق ذاته، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن الوكالة لم تتمكن من تحقيق التقدم الذي كانت تطمح إليه مع إيران بشأن قضايا عدة.

وأضاف غروسي في حديث للجزيرة أن من المهم للغاية حتى الآن أن بإمكان الوكالة مواصلة عملها بشكل ثنائي مع إيران، مشددا على ضرورة مواصلة العمل للتوصل إلى إجابات عن الأسئلة المطروحة على إيران بشأن آثار جزيئات اليورانيوم في أماكن مختلفة من أراضيها.

وتتواصل في العاصمة النمساوية اجتماعات مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لليوم الثالث على التوالي، حيث يُناقش ملف الضمانات ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للملف النووي الإيراني.

وفي أبريل/نيسان الماضي، انطلقت محادثات فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، بعد انسحاب إدارة ترامب منه في مايو/أيار 2018.

وعقب الانسحاب، فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران في أغسطس/آب، وأتبعتها بعقوبات نفطية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

إيران.. روحاني يؤكد أن حكومته منعت وقوع حرب على بلاده وواشنطن تتوقع بقاء مئات العقوبات حتى مع العودة للاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن حكومته منعت وقوع حرب على بلده، وتمكنت من إدارته في ظروف حرب اقتصادية وجائحة عالمية، منتقدا أداء المؤسسات المعنية بالانتخابات.

9/6/2021

النووي الإيراني.. أميركا تتوقع جولة سادسة من المحادثات وخامنئي: نريد أفعال واشنطن لا وعودها

توقعت الخارجية الأميركية انطلاق جولة سادسة من المحادثات مع إيران في فيينا، في وقت قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن بلاده تريد أفعالا وليس وعودا من القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي.

4/6/2021
المزيد من سياسة

بدء محاكمة المتهم اليوم وغرامة كبيرة بانتظاره.. صفعة ماكرون لم تكن الحادثة الأولى مع رئيس فرنسي

مجموعة السبع تنسق مواقفها بشأن إثيوبيا وخبراء أمميون يؤكدون حدوث مجاعة بإقليم تيغراي المضطرب

نازحون في تيغراي ينتظرون الطعام أمام لجنة لتوزيع الإغاثة (الفرنسية)

بين إعمار متلكئ ومستقبل باهت.. كيف يستذكر العراقيون سقوط الموصل قبل 7 سنوات بيد تنظيم الدولة؟

آثار الدمار ما تزال ماثلة في أرجاء عديدة من الموصل جراء المعارك التي استمرت 9 أشهر (رويترز)

منع القضاة من الوظائف السياسية.. هل ينهي جدل استقلالية القضاء بتونس؟

الرئيس التونسي قيس سعيد (يمين) يستقبل عماد بوخريص (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

الطريق العابر للصحراء الأفريقية كلف 2.6 مليار دولار.. ما أهمية المشروع للجزائر؟

جزء من الطريق السيار الذي سيربط طريق الصحراء الأفريقية بالموانئ الجزائرية (الجزيرة)

أسير محرر وعنصران من جهاز الاستخبارات.. 3 شهداء بجنين في اشتباك مع قوات إسرائيلية خاصة والرئاسة الفلسطينية تدين

تشييع أحد شهداء اشتباكات اليوم في جنين (رويترز)

فورين بوليسي: هكذا تنبأ إدوارد سعيد بمستقبل إسرائيل وفلسطين

المفكر الفلسطيني الأميركي إدوارد سعيد انتابه اليأس من حدوث أي تغيير في الوضع &#34;المأساوي&#34; للفلسطينيين (مواقع التواصل)

طوره سجين ..برنامج مذهل حاصر الجريمة المنظمة في أكثر من 100 دولة

&#34;إف بي آي&#34; أبرمت صفقة مع مطور أنوم بتخفيف عقوبة السجن عنه مقابل تطوير هذا التطبيق (رويترز)