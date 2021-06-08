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سياسة|لبنان

بسبب أزمة الكهرباء.. نصر الله يقول إن الحزب مستعد لشراء الوقود من إيران ونقله إلى لبنان

الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله (الجزيرة)
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله (الجزيرة)
8/6/2021

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله -اليوم الثلاثاء- إن الحزب مستعد للتوجه إلى إيران لشراء شحنات من الوقود؛ لمساعدة لبنان في التعامل مع النقص الذي يؤثر على توفير الكهرباء.

وأضاف "عندما نيأس من تحمل الدولة مسؤوليتها في أزمة المحروقات، سنشتريها وننقلها من إيران إلى لبنان".

وفي الشأن السياسي الداخلي، قال الأمين العام لحزب الله "نحن ضد الانتخابات النيابية المبكرة في لبنان، وهي مضيعة للوقت لأنها لن تقدم شيئا جديدا".

ويمر لبنان بأزمة مالية شديدة، ويتفاقم نقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية. وتعجز الحكومة اللبنانية عن توفير الوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء، جراء عدم توفر النقد الأجنبي للاستيراد، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد.

وبسبب الشح في النقد الأجنبي، ترفض بواخر الوقود تفريغ حمولتها في المخازن على الموانئ، قبل تحويل مصرف لبنان قيمة المشتقات لصالح الشركات الموردة.

وبينما يحتاج لبنان إلى قدرة 3200 ميغاوات من الكهرباء، انخفض إنتاجه مؤخرا إلى 800 ميغاوات، مما زاد من عمليات القطع وقلل فترات إمداد الطاقة، مقارنة بحوالي 2100 ميغاوات قبيل الأزمة في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وتابع نصر الله القول "ما نعانيه في لبنان هذه الأيام يعانيه اليمنيون منذ سنوات"، مضيفا "نحن أمام فشل كبير للعدوان الأميركي السعودي على اليمن، وهم يبحثون عن مخرج ومكاسب".

واعتبر نصر الله أن "الطرف الأميركي يتبنى المبادرة السعودية ووقف الحرب في اليمن، لكنه يوافق على استمرار الحصار".

وقال "نحن أمام معركة كبرى هي المشروع الأميركي الجديد الذي يرتدي ثوبا إسلاميا".

وفي ما يخص إسرائيل، اعتبر نصر الله أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "مهزوم ومأزوم، وقد يلجأ إلى خيارات مختلفة ومتهورة لكي يخرج من أزماته".

المصدر : الجزيرة + رويترز

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