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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

بلينكن: الولايات المتحدة تدعم بقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

وزير الخارجية الأميركي أكد أن بلاده ستخصص 10 مليارات دولار من ميزانيتها مساعدات لدعم اللاجئين والنازحين وضحايا النزاعات

شدد بلينكن على مسؤولية إسرائيل في تفادي سقوط ضحايا من المدنيين (رويترز)
شدد بلينكن على مسؤولية إسرائيل في تفادي سقوط ضحايا من المدنيين (رويترز)
8/6/2021

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تدعم بقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد ما وصفها بالهجمات الصاروخية العشوائية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وفي تصريحات خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، شدد بلينكن على مسؤولية إسرائيل في تفادي سقوط ضحايا من المدنيين بصفتها دولة ديمقراطية، حسبما قال.

وأكد بليكن أنه بصرف النظر عن المواقف السياسية، لا يمكن غض الطرف عن حقيقة أن أرواحا أُزهقت لدى الجانبين خلال التصعيد الأخير.

وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن بلاده ستخصص 10 مليارات دولار من ميزانيتها مساعداتٍ لدعم اللاجئين والنازحين وضحايا النزاعات، وأن هذه المخصصات ستجعل الولايات المتحدة تفي بكامل التزاماتها تجاه شركائها في الشرق الأوسط كالأردن وإسرائيل، وتعيد تقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بإيران، قال وزير الخارجية الأميركي إن برنامج إيران النووي يسير بسرعة إلى الأمام، وإنه كلما استمر ذلك لمدة أطول تقلّص الوقت اللازم لصنع سلاح نووي. وأضاف أن الولايات المتحدة ستكون في موقع أفضل لمساءلة إيران بالوقوف مع شركائها وحلفائها في جبهة متحدة.

من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الأميركي أن الولايات المتحدة ستبدأ قريبا التفاوض مع تايوان على اتفاق تجاري، في خطوة من شأنها أن تثير غضب الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزّأ من أراضيها.

وقال بلينكن خلال جلسة الاستماع نفسها "أعلم أنّنا منخرطون في محادثات مع تايوان، أو أنّنا سنبدؤها قريبا بشأن نوع من اتفاق إطاري. وهذه المحادثات ينبغي أن تبدأ".

المصدر : الجزيرة + وكالات

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