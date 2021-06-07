بحثا إعمار غزة وقضية القدس.. أمير قطر يستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -اليوم الاثنين في الدوحة- رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وبحثا ملف إعادة إعمار غزة وتوفير الدعم السياسي للقضية الفلسطينية ومدينة القدس المحتلة.

وأكد أمير دولة قطر على موقف الدوحة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه.

بينما قدّم رئيس الوزراء الفلسطيني الشكر للشيخ تميم بن حمد على دعم دولة قطر الدائم لفلسطين، خاصة في ما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة.

كما بحث رئيس وزراء قطر الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، مع نظيره الفلسطيني محمد اشتية، تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن "الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عقد اجتماعا، صباح اليوم، مع رئيس وزراء دولة فلسطين الشقيقة محمد اشتية".

وأضافت أن "الطرفين بحثا تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بحماية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية وسبل تثبيت وقف إطلاق النار".

وأوضحت أنهما تناولا "الجهود العربية والدولية المبذولة لإعادة إعمار قطاع غزة، والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها".

وهَج القضية

وفي حديث للجزيرة، قال محمد اشتية إن القضية الفلسطينية استعادت وهجها من جديد، وباتت على رأس جدول أعمال العالم.

وأضاف أن السلطة الفلسطينية طلبت من الإدارة الأميركية رفع اسم منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة داعمي الإرهاب.

وفي ما يخص المصالحة الفلسطينية، أعرب اشتية عن أمله في أن ينهي حوار القاهرة حالة الانقسام بين الضفة وغزة.

وبشأن المطالبات بمحاكمة إسرائيل، قال إن محكمة الجنايات الدولية ستحقق مع الأطراف كافة، معربا عن أمله في أن تحاسب مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني في القدس وغزة.