البث الحي
سياسة|فلسطين

بحثا إعمار غزة وقضية القدس.. أمير قطر يستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني

أمير دولة قطر (يمين) أكد على موقف الدوحة الثابت تجاه القضية الفلسطينية (الصحافة القطرية)
أمير دولة قطر (يمين) أكد على موقف الدوحة الثابت تجاه القضية الفلسطينية (الصحافة القطرية)
7/6/2021-|آخر تحديث: 7/6/202106:30 PM (مكة المكرمة)

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -اليوم الاثنين في الدوحة- رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وبحثا ملف إعادة إعمار غزة وتوفير الدعم السياسي للقضية الفلسطينية ومدينة القدس المحتلة.

وأكد أمير دولة قطر على موقف الدوحة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه.

بينما قدّم رئيس الوزراء الفلسطيني الشكر للشيخ تميم بن حمد على دعم دولة قطر الدائم لفلسطين، خاصة في ما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة.

كما بحث رئيس وزراء قطر الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، مع نظيره الفلسطيني محمد اشتية، تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن "الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عقد اجتماعا، صباح اليوم، مع رئيس وزراء دولة فلسطين الشقيقة محمد اشتية".

وأضافت أن "الطرفين بحثا تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بحماية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية وسبل تثبيت وقف إطلاق النار".

وأوضحت أنهما تناولا "الجهود العربية والدولية المبذولة لإعادة إعمار قطاع غزة، والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها".

وهَج القضية

وفي حديث للجزيرة، قال محمد اشتية إن القضية الفلسطينية استعادت وهجها من جديد، وباتت على رأس جدول أعمال العالم.

وأضاف أن السلطة الفلسطينية طلبت من الإدارة الأميركية رفع اسم منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة داعمي الإرهاب.

وفي ما يخص المصالحة الفلسطينية، أعرب اشتية عن أمله في أن ينهي حوار القاهرة حالة الانقسام بين الضفة وغزة.

وبشأن المطالبات بمحاكمة إسرائيل، قال إن محكمة الجنايات الدولية ستحقق مع الأطراف كافة، معربا عن أمله في أن تحاسب مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني في القدس وغزة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

أبرزها فلسطين ودور الدوحة باتفاقات السلام.. وزير خارجية قطر يتحدث عن رؤية بلاده لملفات المنطقة

أبدى نائب رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني استعداد بلاده للعب دور الوسيط النزيه في مختلف قضايا المنطقة، كما دعا إسرائيل للاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة.

4/6/2021

رئيس الوزراء الفلسطيني يزور قطر ويلتقي أميرها ضمن جولة خليجية لحشد الدعم لإعمار غزة

يبدأ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية -غدا الأحد- زيارة رسمية إلى دولة قطر، يجتمع خلالها بأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك ضمن جولة خليجية من بين أبرز أهدافها حشد الدعم لإعمار قطاع غزة.

5/6/2021

بينهم مراسلة الجزيرة نجوان سمري.. إصابة 10 فلسطينيين بالقدس واستنكار دولي لاعتداء الاحتلال على الزميلة جيفارا البديري

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 10 مواطنين وصحفيين فلسطينيين أصيبوا جراء قمع قوات الاحتلال -بقنابل الغاز والأعيرة المطاطية- حشدا من الفلسطينيين قبالة محطة للشرطة الإسرائيلية في شارع صلاح الدين بالقدس.

6/6/2021
المزيد من سياسة

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: برنامج إيران النووي بات قريبا من مرحلة إنتاج سلاح

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (الأناضول)

تسقيط وتشهير وتلفيق.. لهذا تزداد مخاوف العراقيات الراغبات بالترشح للانتخابات

3 آلاف و552 مرشحا يخوضون الانتخابات القادمة بينهم 982 مرشحة (رويتز)

ذا هيل: هل تستطيع الولايات المتحدة خوض حرب على أربع جبهات؟

إحدى حاملات الطائرات الأميركية في بحر الفلبين (رويترز)

بوتين يوقع قانونا يخرج روسيا من معاهدة السماوات المفتوحة للحد من التسلح

معاهدة &#34;السماوات المفتوحة&#34; أصبحت واحدة من تدابير بناء الثقة بأوروبا بعد الحرب الباردة (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

لهزيمة الكرش.. قبل كم ساعة من النوم يجب الامتناع عن الأكل؟ وكم خطوة تحتاج لتحرقه؟

في قبضة المقاومة.. "ما خفي أعظم" يكشف عن تسجيل صوتي لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى القسام

(الجزيرة)

عملية أوبرا الإسرائيلية تُدمر مفاعل العراق النووي عام 1981.. لماذا أخفقت المخابرات والدفاعات الجوية؟

مفاعل تموز النووي العراقي قصفته إسرائيل بغارة جوية عام 1981 ودمرته (الفرنسية)

برنامج "ما خفي أعظم" يبعث الأمل.. أهالي الأسرى بغزة يرتقبون وعود القسام بحرية أبنائهم

كتائب القسام تحتفظ بـ 4 أسرى إسرائيليين (الأناضول)