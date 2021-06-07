البث الحي
سياسة|ليبيا

عبر تليغرام.. تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن انفجار في سبها بليبيا

ذكر تنظيم الدولة أن أحد مسلحيه ويدعى محمد المهاجر اقتحم نقطة تفتيش يوم الأحد بسيارة ملغومة.

التفجير تسبب بمقتل رئيس قسم البحث الجنائي في سبها وأحد الضباط العاملين معه (مواقع التواصل)
التفجير تسبب بمقتل رئيس قسم البحث الجنائي في سبها وأحد الضباط العاملين معه (مواقع التواصل)
7/6/2021-|آخر تحديث: 7/6/202104:17 PM (مكة المكرمة)

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية على وكالة ناشر بتطبيق تليغرام أن أحد مسلحيه هو منفذ تفجير سيارة قرب بوابة أمنية بالمدخل الشرقي لمدينة سبها جنوب ليبيا والذي أودى بحياة ضابط كبير بالشرطة.

وقد تسبب التفجير -بحسب مدير أمن سبها العميد السنوسي صالح- في مقتل رئيس قسم البحث الجنائي في سبها وأحد الضباط العاملين معه، وإصابة 4 آخرين في الحادث.

وذكر التنظيم أن أحد مسلحيه ويدعى محمد المهاجر اقتحم نقطة تفتيش يوم الأحد بسيارة ملغومة.

من جهته، قال رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة على تويتر "نستنكر العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن سبها" وأضاف أن الحرب ضد "الإرهاب" مستمرة "وسنضرب بقوة كل أوكاره أينما كانت".

سبها وما حولها

تقع سبها -الخاضعة لسيطرة قوات اللواء خليفة حفتر- في عمق جنوب ليبيا على بعد 130 كيلومترا تقريبا من تراغن، وشهدت هي والمدن المجاورة أعمال عنف وتفجيرات طيلة السنوات الماضية.

كما تعرضت هذه المدن لضربات جوية أميركية استهدفت عدة قادة وفلول عناصر من تنظيم الدولة التي تنشط في المناطق الصحراوية القريبة منها.

وتعاني ليبيا من الفوضى والعنف منذ 10 سنوات عندما أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بالعقيد الراحل معمر القذافي، لكن طرفي الحرب الرئيسيين فيها وافقا هذا العام على حكومة جديدة.

ويعد تعيين إدارة موحدة، ومسعى لإجراء انتخابات عامة في ديسمبر/كانون الأول، آخر أمل منذ سنوات للوصول إلى حل سياسي دائم، لكن العملية ما زالت محفوفة بالتحديات.

فمعظم مناطق البلاد لا تزال خاضعة لسيطرة مجموعات محلية مسلحة، كما أن القوى الخارجية الكبرى لم تسحب مقاتليها من الخطوط الأمامية، فضلا عن اختلاف الشخصيات الرئيسية على إدارة موارد البلاد الاقتصادية.

ووقع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في عموم ليبيا، شُكلت بموجبه حكومة موحدة يرأسها الدبيبة، في ختام عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة وصادق عليها البرلمان في مارس/آذار، ومن المقرر أن تنتهي بإجراء انتخابات نهاية العام الجاري.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يراوح مكانه

ما زال اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا حتى الآن مجرد حبر على ورق، فبنوده لم تطبق بكاملها، ومن أبرزها خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، وفتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها وجنوبها.

ليبيا.. المبعوث الأممي يبحث مع حفتر توحيد المؤسسة العسكرية ورئيس المجلس الرئاسي يناقش المصالحة بدرنة

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر توحيد المؤسسة العسكرية، في حين ناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي جهود المصالحة في أثناء زيارة لمدينة درنة شرقي البلاد.

2/5/2021
المزيد من سياسة

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: برنامج إيران النووي بات قريبا من مرحلة إنتاج سلاح

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (الأناضول)

تسقيط وتشهير وتلفيق.. لهذا تزداد مخاوف العراقيات الراغبات بالترشح للانتخابات

3 آلاف و552 مرشحا يخوضون الانتخابات القادمة بينهم 982 مرشحة (رويتز)

ذا هيل: هل تستطيع الولايات المتحدة خوض حرب على أربع جبهات؟

إحدى حاملات الطائرات الأميركية في بحر الفلبين (رويترز)

بوتين يوقع قانونا يخرج روسيا من معاهدة السماوات المفتوحة للحد من التسلح

معاهدة &#34;السماوات المفتوحة&#34; أصبحت واحدة من تدابير بناء الثقة بأوروبا بعد الحرب الباردة (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

لهزيمة الكرش.. قبل كم ساعة من النوم يجب الامتناع عن الأكل؟ وكم خطوة تحتاج لتحرقه؟

في قبضة المقاومة.. "ما خفي أعظم" يكشف عن تسجيل صوتي لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى القسام

(الجزيرة)

عملية أوبرا الإسرائيلية تُدمر مفاعل العراق النووي عام 1981.. لماذا أخفقت المخابرات والدفاعات الجوية؟

مفاعل تموز النووي العراقي قصفته إسرائيل بغارة جوية عام 1981 ودمرته (الفرنسية)

برنامج "ما خفي أعظم" يبعث الأمل.. أهالي الأسرى بغزة يرتقبون وعود القسام بحرية أبنائهم

كتائب القسام تحتفظ بـ 4 أسرى إسرائيليين (الأناضول)