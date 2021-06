هجوم على مركز للتحالف الدولي في بغداد بصاروخ واستهداف قاعدة عين الأسد بطائرتين مسيرتين

أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق عن تعرض مركز الدعم الدبلوماسي في العاصمة بغداد لهجوم بصاروخ في الساعات الأولى من اليوم الأحد.

وقال المتحدث في تغريدة إن الصاروخ سقط قرب المركز، ولم يوقع إصابات أو يلحق أضرارا، مضيفا أن التحقيق جارٍ.

Initial report: At approx 0015 local time, the Baghdad Diplomatic Support Center (BDSC) was attacked by one rocket round. The rocket impacted near the BDSC and caused no injuries or damage. The attack is under investigation. For more information see @IraqiSpoxMOD or @SecMedCell

— OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) June 5, 2021