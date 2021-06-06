هجوم على مركز للتحالف الدولي في بغداد بصاروخ واستهداف قاعدة عين الأسد بطائرتين مسيرتين

واشنطن وبغداد اتفقتا أمس على إعادة نشر قوات التحالف خارج العراق

أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق عن تعرض مركز الدعم الدبلوماسي في العاصمة بغداد لهجوم بصاروخ في الساعات الأولى من اليوم الأحد.

وقال المتحدث في تغريدة إن الصاروخ سقط قرب المركز، ولم يوقع إصابات أو يلحق أضرارا، مضيفا أن التحقيق جارٍ.

Initial report: At approx 0015 local time, the Baghdad Diplomatic Support Center (BDSC) was attacked by one rocket round. The rocket impacted near the BDSC and caused no injuries or damage. The attack is under investigation. For more information see @IraqiSpoxMOD or @SecMedCell — OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) June 5, 2021

من جانبه، قال مصدر أمني في الحشد العشائري في محافظة الأنبار غربي العراق إن قاعدة عين الأسد الجوية في البغدادي غربي المحافظة تعرضت لاستهداف بطائرتين مسيرتين انفجرتا داخل القاعدة فجر اليوم الأحد.

وأضاف المصدر أن صفارات الإنذار سمعت داخل القاعدة -التي تضم قوات عراقية وأميركية- تحسبا لأي هجوم آخر، مبينا أن حجم الخسائر لم يعرف بعد.

وفي رواية أخرى للحادث في قاعدة عين الأسد، أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية عن إسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف القاعدة.

وذكرت الخلية في بيان لها أن "منظومة الدفاع الجوي في قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار تصدت لطائرتين مسيرتين وتمكنت من إسقاطهما".

جانب من اللقاء الذي جمع اللجنة العراقية الأميركية العسكرية أمس السبت في بغداد (مواقع التواصل)

ويأتي الحادثان بعد يوم من إعلان قادة عسكريين عراقيين وأميركيين عن اتفاق على عقد جلسة مقبلة خلال شهرين، لبحث آلية إعادة نشر قوات التحالف الدولي خارج العراق.

وأوضحت قيادة العمليات المشتركة في العراق في بيان لها أن جلسة المباحثات المقبلة ستعقد في بغداد أو واشنطن في يوليو/تموز أو أغسطس/آب المقبلين، وستتناول آليات وتوقيتات محددة لاستكمال إعادة نشر القوات القتالية للتحالف الدولي خارج العراق.

وقال البيان إن الاجتماع يأتي في إطار المحادثات الفنية الأمنية التي تم الاتفاق عليها بين البلدين في جلسة الحوار الإستراتيجي التي عقدت في 7 أبريل/نيسان الماضي.