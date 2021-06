هآرتس: الملك بيبي لم يكن الأسطورة الوحيدة التي تحطمت في إسرائيل هذا الأسبوع

قالت صحيفة هآرتس (Haaretz) الإسرائيلية إن التحالف الجديد -الذي رأى النور في إسرائيل بمشاركة أحزاب، منها حزب القائمة العربية الموحدة الذي يشارك لأول مرة، بهدف قطع الطريق أمام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإنهاء سيطرته طوال 12 عاما على المشهد السياسي- مزق الأوهام والأساطير والأفكار السهلة التي كانت لدى اليهود الأميركيين منذ أمد طويل.

وذكرت هآرتس -في مقال للصحفي الإسرائيلي من أصول بريطانية أنشيل بفيفر- أن البروتوكول الدبلوماسي عادة ما يفرض ألا تتسرع أي دولة أو جهة أو شخص في تهنئة قادة بلد آخر على توليهم السلطة قبل أن يتأكد بالفعل حدوث ذلك.

لكنه كان لافتا أن تتصل لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) -وهي أقوى جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في أميركا- بعد إعلان اتفاق الائتلاف لتهنئة نفتالي بينيت زعيم حزب "يمينا"، وزعيم "هناك مستقبل" يائير لبيد.

وكان هذا الموقف مثيرا للاهتمام بالفعل -يضيف الكاتب- خاصة من قبل منظمة رئيسية على دراية جيدة بتقلبات السياسة الإسرائيلية، حيث أصدرت بعد 4 ساعات أو يزيد من إعلان الاتفاق بيانا صحفيا جاهزا للنشر هنأت فيه الزعيمين الإسرائيليين على "تشكيل ائتلاف واسع ومتنوع".

AIPAC congratulates @yairlapid and @naftalibennett for assembling a broad and diverse coalition—spanning the political spectrum of Zionist and Arab parties—to form an Israeli government pending Knesset approval. (1/3) pic.twitter.com/KsBuhpXJ89

— AIPAC (@AIPAC) June 3, 2021