نيويورك تايمز: انتخابات في ولاية ألمانية ستختبر قوة اليمين المتطرف



يقول تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) إن التصويت، اليوم الأحد، في ولاية ساكسونيا-أنهالت (شرق ألمانيا) سيختبر مدى قوة حزب "البديل من أجل ألمانيا" في الشرق.

وأوضح التقرير أنه قبل 5 سنوات، تسبب حزب "البديل من أجل ألمانيا" في تدافع الأحزاب التقليدية بالبلاد، عندما جاء ترتيبه خلف الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل مباشرة في التصويت الإقليمي في ولاية ساكسونيا-أنهالت، وكان ذلك نذيرا بتنامي جاذبية "اليمين المتطرف".

وسيعود الناخبون، يقول التقرير، اليوم الأحد في الولاية إلى صناديق الاقتراع، وستخضع نتيجة الانتخابات هناك، والتي تأتي قبل 3 أشهر فقط من الانتخابات الوطنية، للتدقيق لمعرفة ما إذا كان حزب "البديل من أجل ألمانيا" الضعيف على المستوى الوطني يمكنه التمسك بالناخبين في واحدة من المناطق، التي أظهرت أنه قوي فيها.

أهمية ساكسونيا-أنهالت

ويضيف التقرير أنه في حين أن الكثير في انتخابات ساكسونيا-أنهالت يركز على قضايا محلية مثل المدارس وإعادة الهيكلة الاقتصادية؛ إلا أن العرض القوي من حزب البديل، الذي ركب موجة من المشاعر المناهضة للهجرة عام 2016، قد يسبب صداعا لأرمين لاشيت، الذي يأمل في خلافة ميركل في منصب المستشارية، وكافح من أجل اكتساب قوة جذب في ولايات ألمانيا الشرقية السابقة.

وأظهر استطلاع نُشر، الخميس الماضي، أن الحزب الديمقراطي المسيحي حصل على دعم بنسبة 30% في ولاية ساكسونيا-أنهالت، بهامش مريح بـ7 نقاط مئوية متقدما على حزب البديل، الذي يشغل حالياً 88 مقعدا في البرلمان الألماني.

مظاهرات حزب البديل من أجل ألمانيا ضد اللاجئين (الجزيرة)

وأشار التقرير إلى أنه عام 2016، كانت ألمانيا تتكيف مع وصول أكثر من مليون مهاجر في العام الذي سبقه، وكانت ساكسونيا-أنهالت تكافح ضد البطالة، التي تلوح في الأفق. وفي حين توقع منظمو استطلاعات الرأي أن حزب البديل، الذي جعل نفسه الحزب المناهض للهجرة بعد تشكيله عام 2013 للاحتجاج على اليورو، سيكسب بسهولة مقاعد في مجلس الدولة، ولم يتوقع أحد أن يأتي في المرتبة الثانية، حيث حصل على دعم أكثر من 24% من الولاية.

مراقبة المخابرات

ووفقا لتقرير نيويورك تايمز فمنذ ذلك الحين، تحرك حزب البديل أكثر نحو اليمين، حيث استحوذ على انتباه أجهزة المخابرات في البلاد، والتي وضعت قيادته تحت المراقبة بسبب المخاوف بشأن خطابها المعادي للسامية والمسلمين وعلاقاتها بالمتطرفين. كما تخضع فروع الحزب في براندنبورغ وتورينغن للتدقيق، بينما تم تعليق محاولة مراقبة الحزب الوطني في انتظار نتيجة الطعن القانوني.

ونسب التقرير إلى ألكساندر هينسل، أستاذ العلوم السياسية في معهد دراسات الديمقراطية بجامعة غوتنغن، والذي درس صعود الحزب في المنطقة، قوله "حزب البديل في ولاية ساكسونيا-أنهالت أصبح قويا للغاية، على الرغم من الفضائح الفوضوية والمريبة. وبدلا من التفكك، توطد، وأصبح قوة معارضة راديكالية بشكل متزايد".

الأحزاب الأخرى

ويفيد التقرير أنه من بين الأحزاب الأخرى، فإن الاشتراكيين الديمقراطيين واليسار يحصلون معا في استطلاعات الرأي على نسبة 10% إلى 12%، ولم تتغير هذه النسبة خلال الأربع سنوات الماضية.

ويضيف التقرير أنه من المتوقع أن يرى كل من الديمقراطيين الأحرار والخضر أن شعبيتهما تتضاعف تقريبا مما كانا عليه عام 2016؛ مما قد يسهل على راينر هاسيلوف، حاكم ولاية ساكسونيا-أنهالت، تشكيل حكومة إذا عاد إلى منصبه. وقال محللون إنه من غير المرجح أن يكون للمكاسب الإقليمية تداعيات أوسع على السباق الوطني.

ويختتم تقرير نيويورك تايمز بإفادة هينسل، حيث يقول "إن ساكسونيا-أنهالت حالة خاصة للغاية، إنها تأتي من تاريخ فريد؛ لكن بغض النظر عما إذا كان حزب الخضر يحصل على 10% أو يحصل الديمقراطيون الأحرار على 8% من الأصوات، فإن ربع الناخبين يؤيدون حزب البديل، وهذا يستحق الانتباه إليه".