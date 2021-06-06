البث الحي
سياسة|إسرائيل

أجواء مشحونة سياسيا.. رئيس الأمن الداخلي يحذر من أعمال عنف والمئات يتظاهرون ضد نتنياهو

متظاهرون في إسرائيل يدعمون حكومة جديدة تطيح بنتنياهو (رويترز)
متظاهرون في إسرائيل يدعمون حكومة جديدة تطيح بنتنياهو (رويترز)
5/6/2021-|آخر تحديث: 6/6/202111:25 AM (مكة المكرمة)

وجّه رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) تحذيرا نادرا، السبت، من احتمال وقوع أعمال عنف خلال واحدة من أكثر الفترات المشحونة سياسيا منذ عشرات السنين، كما تظاهر مئات الإسرائيليين في مدينة القدس، دعما لتشكيل حكومة جديدة من المنتظر أن تطيح برئيس الوزراء المؤقت بنيامين نتنياهو.

وقال رئيس "شين بيت" نداف أرجمان -في بيان من دون ذكر أي أسماء- "رصدنا في الآونة الأخيرة زيادة في الخطاب التحريضي والعنيف المتطرف بشكل متزايد خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي". وأضاف أن هذا الخطاب يسمح بنشاط عنيف وغير قانوني قد يتسبب في ضرر جسدي.

ويواجه نتنياهو احتمال انتهاء مسيرته التي استمرت 12 عاما -وهو أكثر رئيس وزراء بقاء في السلطة بإسرائيل- بعد أن أعلن زعيم المعارضة الوسطي الإسرائيلي يائير لبيد، الأربعاء الماضي، أنه نجح في تشكيل ائتلاف حاكم بعد انتخابات 23 مارس/آذار الماضي.

وستكون الحكومة الجديدة -التي لم تؤد اليمين بعد- خليطا غير متجانس من الأحزاب اليسارية والليبرالية واليمينية والقومية والدينية، بالإضافة إلى حزب إسلامي عربي، وذلك لأول مرة في تاريخ إسرائيل.

ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية القسم في الكنيست خلال 10 أيام اعتبارا من يوم إعلان تشكيل الحكومة.

وحذر نتنياهو في منشوراته على الإنترنت من أن هذه الشراكة ستكون "حكومة يسارية خطيرة".

إسرائيليون يمينيون يدعمون نتنياهو لتشكيل الحكومة (الأناضول)

وتشعر بعض الجماعات اليمينية بالغضب من نفتالي بينيت، الذي يرأس حزبا قوميا متطرفا صغيرا، والذي من المقرر أن يحل محل نتنياهو في اتفاق لتقاسم السلطة مع لبيد، وهاجمت عدة منشورات بينيت على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووعد بينيت قبل الانتخابات بعدم الانضمام لائتلاف مع لبيد الوسطي أو أي حزب عربي.

من جهة ثانية، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها الإلكتروني أن مئات الإسرائيليين تظاهروا في ساحة بمدينة القدس المحتلة، قرب مقر إقامة نتنياهو.

وأشار الموقع إلى أن المتظاهرين رفعوا شعارات تؤكد دعمهم لما وصفوها بـ"حكومة الوحدة"، إلى جانب شعارات أخرى تدعو لمحاسبة نتنياهو ومواصلة محاكمته.

وانتشرت عناصر الشرطة الإسرائيلية في محيط المنطقة لمنع أي احتكاكات مع مؤيدين لنتنياهو.

ويتظاهر عادة العشرات من مؤيدي نتنياهو بالقرب من المظاهرات المعارضة له، حيث يرفعون صوره وشعارات مؤيدة له.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

نتنياهو يسعى لإسقاط حكومة خصومه وواشنطن تعد بالدعم المطلق لأي رئيس وزراء إسرائيلي

بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحركات مكثفة لإفشال الحكومة التي أعلن خصومه أنهم توصلوا إلى اتفاق لتشكيلها وسموها “حكومة التغيير”، وشكك في قدرتها على مواجهة ما سماها “الضغوط الأميركية”.

4/6/2021

من برنامج: ما وراء الخبر

غانتس في واشنطن وحكومة جديدة في إسرائيل.. كيف سينعكس ذلك على العلاقات مع إدارة بايدن؟

قال المستشار السابق لشؤون الأمن القومي الأميركي ديفيد بولجير إن زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى واشنطن تأتي في وقت مناسب وأوضاع حساسة، وتكمن الأهمية في عدد اللقاءات التي حضرها غانتس.

رئيس وزراء إسرائيل المحتمل يهدد بحرب على غزة وآليات مصرية للمساعدة في رفع الأنقاض

هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية المحتمل رئيس حزب “يمينا” نفتالي بينيت بشن عملية عسكرية على قطاع غزة ولبنان إن دعت الحاجة لذلك، وذلك في وقت تستعد فيه آليات مصرية للمساعدة في إزالة ركام المباني المدمرة.

5/6/2021
المزيد من سياسة

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: برنامج إيران النووي بات قريبا من مرحلة إنتاج سلاح

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (الأناضول)

تسقيط وتشهير وتلفيق.. لهذا تزداد مخاوف العراقيات الراغبات بالترشح للانتخابات

3 آلاف و552 مرشحا يخوضون الانتخابات القادمة بينهم 982 مرشحة (رويتز)

ذا هيل: هل تستطيع الولايات المتحدة خوض حرب على أربع جبهات؟

إحدى حاملات الطائرات الأميركية في بحر الفلبين (رويترز)

بوتين يوقع قانونا يخرج روسيا من معاهدة السماوات المفتوحة للحد من التسلح

معاهدة &#34;السماوات المفتوحة&#34; أصبحت واحدة من تدابير بناء الثقة بأوروبا بعد الحرب الباردة (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

لهزيمة الكرش.. قبل كم ساعة من النوم يجب الامتناع عن الأكل؟ وكم خطوة تحتاج لتحرقه؟

في قبضة المقاومة.. "ما خفي أعظم" يكشف عن تسجيل صوتي لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى القسام

(الجزيرة)

عملية أوبرا الإسرائيلية تُدمر مفاعل العراق النووي عام 1981.. لماذا أخفقت المخابرات والدفاعات الجوية؟

مفاعل تموز النووي العراقي قصفته إسرائيل بغارة جوية عام 1981 ودمرته (الفرنسية)
logo

الحرب التركية الفرنسية.. لماذا يخشى الفرنسيون الأتراك في غرب أفريقيا؟