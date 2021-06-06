أجواء مشحونة سياسيا.. رئيس الأمن الداخلي يحذر من أعمال عنف والمئات يتظاهرون ضد نتنياهو

وجّه رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) تحذيرا نادرا، السبت، من احتمال وقوع أعمال عنف خلال واحدة من أكثر الفترات المشحونة سياسيا منذ عشرات السنين، كما تظاهر مئات الإسرائيليين في مدينة القدس، دعما لتشكيل حكومة جديدة من المنتظر أن تطيح برئيس الوزراء المؤقت بنيامين نتنياهو.

وقال رئيس "شين بيت" نداف أرجمان -في بيان من دون ذكر أي أسماء- "رصدنا في الآونة الأخيرة زيادة في الخطاب التحريضي والعنيف المتطرف بشكل متزايد خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي". وأضاف أن هذا الخطاب يسمح بنشاط عنيف وغير قانوني قد يتسبب في ضرر جسدي.

ويواجه نتنياهو احتمال انتهاء مسيرته التي استمرت 12 عاما -وهو أكثر رئيس وزراء بقاء في السلطة بإسرائيل- بعد أن أعلن زعيم المعارضة الوسطي الإسرائيلي يائير لبيد، الأربعاء الماضي، أنه نجح في تشكيل ائتلاف حاكم بعد انتخابات 23 مارس/آذار الماضي.

وستكون الحكومة الجديدة -التي لم تؤد اليمين بعد- خليطا غير متجانس من الأحزاب اليسارية والليبرالية واليمينية والقومية والدينية، بالإضافة إلى حزب إسلامي عربي، وذلك لأول مرة في تاريخ إسرائيل.

ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية القسم في الكنيست خلال 10 أيام اعتبارا من يوم إعلان تشكيل الحكومة.

وحذر نتنياهو في منشوراته على الإنترنت من أن هذه الشراكة ستكون "حكومة يسارية خطيرة".

إسرائيليون يمينيون يدعمون نتنياهو لتشكيل الحكومة (الأناضول)

وتشعر بعض الجماعات اليمينية بالغضب من نفتالي بينيت، الذي يرأس حزبا قوميا متطرفا صغيرا، والذي من المقرر أن يحل محل نتنياهو في اتفاق لتقاسم السلطة مع لبيد، وهاجمت عدة منشورات بينيت على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووعد بينيت قبل الانتخابات بعدم الانضمام لائتلاف مع لبيد الوسطي أو أي حزب عربي.

من جهة ثانية، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها الإلكتروني أن مئات الإسرائيليين تظاهروا في ساحة بمدينة القدس المحتلة، قرب مقر إقامة نتنياهو.

وأشار الموقع إلى أن المتظاهرين رفعوا شعارات تؤكد دعمهم لما وصفوها بـ"حكومة الوحدة"، إلى جانب شعارات أخرى تدعو لمحاسبة نتنياهو ومواصلة محاكمته.

وانتشرت عناصر الشرطة الإسرائيلية في محيط المنطقة لمنع أي احتكاكات مع مؤيدين لنتنياهو.

ويتظاهر عادة العشرات من مؤيدي نتنياهو بالقرب من المظاهرات المعارضة له، حيث يرفعون صوره وشعارات مؤيدة له.