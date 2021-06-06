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سياسة|أردن

قوات الأمن تطوق منطقته.. مجلس النواب الأردني يصوّت بالأغلبية على فصل أسامة العجارمة

خلال أعمال جلسة سابقة للبرلمان الأردني (رويترز)
خلال أعمال جلسة سابقة للبرلمان الأردني (رويترز)
6/6/2021-|آخر تحديث: 6/6/202106:01 PM (مكة المكرمة)

قال مراسل الجزيرة إن قوات الأمن الأردنية تطوق منطقة ناعور جنوب العاصمة عمّان حيث يوجد النائب أسامة العجارمة الذي صوّت مجلس النواب الأردني في وقت سابق اليوم بالأغلبية على فصله.

من جهته، قال مصدر أمني أردني للجزيرة إن عددا من مناصري العجارمة يطلقون النار على قوات الأمن.

وخلال جلسة طارئة دعا إليها المجلس للتصويت على فصل النائب، صوّت لصالح قرار الفصل 108 نواب من أصل 119 حضروا الجلسة.

وكان المجلس جمّد عضوية العجارمة أولا بتهمة إهانة مجلس النواب والنظام الداخلي له، ليعاود فصله اليوم بعد تصريحات له أمام أنصاره أمس، وُصفت بأنها مسيئة للملك الأردني عبدالله الثاني.

وشهدت منطقة ناعور (غربي العاصمة عمّان) مساء السبت وظهر الأحد، أحداث شغب ومواجهات أدت إلى إصابة 4 أفراد من الأمن، وفق بيان سابق.

وأعلن العجارمة الأربعاء استقالته من مجلس النواب، بعد نحو أسبوع من تجميد عضويته إثر مداخلة له بشأن حادثة انقطاع الكهرباء عن عموم المملكة مؤخرا.

وفي 21 مايو/أيار الماضي، انقطع التيار الكهربائي بشكل تام في عموم الأردن، وبررت شركات توزيع الطاقة سبب ذلك بعطل في شبكة النقل التابعة لشركة الكهرباء الحكومية.

وأواخر الشهر الماضي، جمّد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، عضوية العجارمة عاما واحدا، بسبب إساءته للمجلس وأعضائه ونظامه الداخلي، حسب قرار المجلس، إثر مداخلة له بشأن علاقة انقطاع الكهرباء بمسيرات التضامن مع فلسطين.

المصدر : وكالات

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