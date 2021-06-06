لبنان.. قتيلان في اشتباكات بمخيم الرشيدية والشرارة كانت محاولة اعتقال مطلوب

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بمقتل شخصين وإصابة آخرين في اشتباكات مسلحة اندلعت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد بمخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صور (جنوبي لبنان)، في حين أفادت أنباء بأن شرارة المواجهات كانت محاولة اعتقال مطلوب على ذمة قضية مخدرات.

وقالت الوكالة إن حركة فتح والفصائل الفلسطينية الأخرى تعمل على محاصرة الاشتباكات، مشيرة إلى استخدام الأسلحة الرشاشة وقذائف صاروخية "آر بي جي" (RPG) وقنابل يدوية.

وبالإضافة إلى القتيلين أصيب 6 آخرون، وقد تدخلت الفصائل الفلسطينية داخل المخيم من أجل وقف تبادل إطلاق النار.

وأفاد ناشطون بأن الاشتباكات توقفت في حدود الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم.

وذكروا أن المطلوب متحصن داخل منزله، وأن مفاوضات تجري معه كي يسلم نفسه.

أسباب المواجهات

وقد ذكرت مصادر فلسطينية داخل المخيم أن الاشتباك وقع على خلفية تنافس بين تجار ممنوعات.

من جهته، نقل موقع النشرة اللبناني عن مصادر فلسطينية أن المواجهات المسلحة اندلعت إثر دهم حركة فتح منزل فلسطيني مطلوب في قضايا تجارة المخدرات.

وقالت نفس المصادر إن عددا من العائلات الفلسطينية حوصرت داخل منازلها في منطقة الاشتباكات بالمخيم.

وبين حين وآخر تشهد بعض مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان توترات أمنية لأسباب مختلفة، ولكن في الأغلب يجري تطويقها.

يذكر أن الرشيدية هو ثاني أكبر مخيم فلسطيني في لبنان من حيث عدد السكان.