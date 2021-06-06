كورونا.. الهند تخفف الإجراءات وترامب يطالب الصين بـ10 تريليونات دولار وجونسون يدعو لإكمال تطعيم سكان العالم

تسارع دول العالم خطواتها لتطعيم أكبر عدد ممكن من سكانها، وسط مخاوف من موجة وباء ثالثة ومن الطفرات الفيروسية الجديدة التي تتكاثر في مناطق من العالم.

ويظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 172 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 3 ملايين و865 ألفا.

وفي ما يلي أبرز التطورات المتعلقة بهذا الفيروس خلال الساعات الماضية:

ترامب يهاجم فاوتشي والصين

شن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب هجوما حادا على مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي بشأن تعامله مع وباء كورونا، وطالب الصين بتعويضات، وذلك خلال مؤتمر في ولاية كارولينا الشمالية.

وفي كلمة بمؤتمر الحزب الجمهوري في الولاية انضم ترامب إلى مجموعة من الساسة الجمهوريين الذين ينتقدون فاوتشي لدعوته الأميركيين لوضع الكمامات للوقاية من فيروس كورونا، والذي شكك في بعض الأحيان في نظرية تقول إن الفيروس خرج من مختبر بمدينة ووهان الصينية.

ووصف ترامب فاوتشي بأنه "ليس طبيبا عظيما، لكنه خبير في الترويج"، وذلك لظهوره المتكرر في محطات تلفزيونية، مضيفا "لقد كان مخطئا في كل القضايا تقريبا، وفي ووهان والمختبر أيضا".

ولا يزال منشأ الفيروس موضع خلاف، ويخضع لدراسة تجريها وكالة المخابرات الأميركية.

وطالب ترامب الصين بدفع 10 تريليونات دولار تعويضات للولايات المتحدة والعالم بسبب الفيروس، وقال إنه ينبغي لدول العالم أن تلغي ديونها المستحقة لبكين.

جونسون يدعو للانتهاء من تطعيم سكان العالم قبل نهاية 2022

من جهته، دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون زعماء دول مجموعة السبع إلى الالتزام بتطعيم سكان العالم ضد فيروس كورونا قبل نهاية 2022.

ويستضيف جونسون أول قمة فعلية للمجموعة خلال عامين تقريبا، وذلك بعد انتهاء اجتماع وزراء مالية المجموعة أمس السبت.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه سيسعى لتعهد بتحقيق هدف تحصين سكان العالم ضد الوباء.

وأضاف جونسون في بيان أن "تحصين العالم بنهاية العام المقبل سيكون أكبر إنجاز منفرد في تاريخ الطب.. أدعو زعماء مجموعة السبع رفاقي إلى الانضمام إلينا للقضاء على هذا الوباء المروع، والتعهد بألا نسمح أبدا بتكرار هذا الخراب الذي أحدثه فيروس كورونا".

وينضم زعماء فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان والاتحاد الأوروبي وكندا إلى جونسون في القمة التي تعقد في كورنوال بجنوب غرب إنجلترا على مدار 3 أيام، وستكون المناسبة أول جولة خارجية للرئيس الأميركي جو بايدن منذ توليه السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي.

الهند تخفف قواعد العزل العام

أعلنت الهند اليوم الأحد تسجيل 114 ألفا و460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أقل عدد في شهرين، وزيادة عدد الوفيات بمقدار 2677، فيما استعدت مناطق في البلاد لتخفيف قيود التنقل التي فرضت لمكافحة الجائحة.

ولدى الهند ثاني أعلى عدد إصابات بكورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، إذ تظهر بيانات وزارة الصحة أن العدد الإجمالي وصل إلى 28 مليونا و800 ألف حالة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 346 ألفا.

ولم تنحسر بعد موجة ثانية من المرض اجتاحت المناطق الريفية في البلاد، لكن العاصمة نيودلهي ومدنا أخرى تعمل على السماح للمزيد من الأعمال والشركات بالعودة إلى نشاطها وتخفيف قيود التنقل اعتبارا من غد الاثنين.

وتعتزم ولاية ماهاراشترا (غربي البلاد) -وهي أغنى ولايات الهند وعانت من أعلى عدد إصابات في الموجة الثانية- البدء هذا الأسبوع على مراحل في تخفيف إجراءات عزل عام صارمة فرضت في أبريل/نيسان الماضي.

وحذر علماء من أن موجة ثالثة من كورونا قد تضرب الهند في وقت لاحق من هذا العام، وستؤثر على الأرجح على الأطفال بشكل أكبر.

المغرب يبدأ إصدار "الجواز التلقيحي"

أعلنت الحكومة المغربية إصدار "الجواز التلقيحي" للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا بدءا من يوم غد الاثنين.

وقالت الحكومة في بيان إنه وفقا لتوصيات اللجنة العلمية أحدثت الحكومة "الجواز التلقيحي" الذي يمكن للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا الحصول عليه اعتبارا من الاثنين 7 يونيو/حزيران الجاري عبر تحميله من موقع إلكتروني.

وأوضح البيان أن هذا "الجواز التلقيحي" يشكل وثيقة رسمية آمنة ومعترفا بها من طرف السلطات، وتسمح لحاملها -دون الحاجة إلى وجود وثيقة إضافية- بالتجول عبر جميع أنحاء التراب الوطني دون قيود، والتنقل بعد الـ11، وكذلك السفر إلى الخارج.

عدد اللقاحات عالميا

وفي السياق ذاته، ارتفع إجمالي عدد اللقاحات في عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا حول العالم إلى 2.9 مليار جرعة.

وأوضحت بيانات جديدة صادرة عن موقع التعقب "أور ورلد إن داتا" (Our World in Data) أن عدد اللقاحات ضد فيروس كورونا المستخدمة عالميا بلغ 2.9 مليار جرعة.

وموقع "أور ورلد إن داتا" هو موقع علمي تحت رعاية جامعة أكسفورد البريطانية، ويركز على التحديات العالمية الكبيرة مثل الفقر والمرض والجوع وتغير المناخ والحرب وعدم المساواة.

وتتصدر الصين القائمة بأكثر من 744.4 مليون جرعة، تليها الولايات المتحدة بـ299.1 مليونا، وفق موقع التتبع.

وأعطت الهند 227.8 مليون جرعة، والبرازيل 70.74 مليونا، والمملكة المتحدة 66.75 مليونا، وألمانيا 54.24 مليونا، وفرنسا 38.81 مليونا، وإيطاليا 37.7 مليونا، والمكسيك 33.78 مليونا، وروسيا 30.5 مليون جرعة.

وتأتي تركيا في المرتبة الـ11 عالميا، حيث بلغ إجمالي عمليات التطعيم في البلاد أكثر من 30 مليونا حتى مساء أمس السبت، تليها إسبانيا وإندونيسيا وكندا.

وبما أن معظم لقاحات كورونا تعطى على جرعتين فإن عدد اللقاحات المعطاة لا يعكس عدد الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2019 أودى الوباء بحياة أكثر من 3.71 ملايين شخص في 192 دولة ومنطقة، مع الإبلاغ عن أكثر من 172.64 مليون إصابة في أنحاء العالم، وفق جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

وتبقى الولايات المتحدة والهند والبرازيل أكثر البلدان تضررا من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس.