الأردن.. وزارة الداخلية تعلن إصابة عناصر من الأمن خلال اضطرابات

أعلنت السلطات الأردنية إصابة عدد من أفراد قوات الأمن خلال أحداث وقعت مساء السبت في منطقتين بالعاصمة عمان.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن وزارة الداخلية قولها إن "هجمات مسلحة" استهدفت القوات الأمنية في منطقة المالحة بالقرب من طريق مطار الملكة علياء الدولي، وإن بعض أفرادها أصيبوا.

وفي بيان منفصل نشرته الوكالة، قالت أجهزة الأمن إن 4 من أفراد قوة أمنية "تعاملت مع أعمال شغب في منطقة ناعور أصيبوا وهم قيد العلاج".

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن "قوة أمنية تعاملت مساء السبت مع أعمال شغب وإحراق مركبات وإطلاق عيارات نارية في الهواء قامت بها مجموعة من الأشخاص في منطقة ناعور، ونتج عن تلك الأعمال إصابة 4 من رجال الأمن العام وجرى إسعافهم إلى المستشفى".

وكان مراسل الجزيرة نقل عن مصدر أمني قوله إن 4 من أفراد قوات الأمن أصيبوا أثناء تعاملهم مع احتجاجات بمنطقة ناعور (جنوبي العاصمة عمان)، وسمعت في المنطقة أعيرة نارية أطلقت في الهواء.

مواجهة دعوات التجمع

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية الأردنية -في بيان- إنها تتابع الدعوات لعقد تجمعات بشكل مخالف للقانون مثل تجمعات سابقة شملت مظاهر غير مقبولة من شأنها المساس بالسلم المجتمعي وسيادة القانون، على حد تعبيرها.

وأضافت الوزارة أنها تهيب بالأردنيين النأي بأنفسهم عن مثل هذه الفعاليات غير القانونية وغير المصرح بها -وفقا للبيان- مؤكدة أنها لن تسمح بإقامة مثل هذه الأنشطة.

واعتبر بيان الداخلية ردا على دعوات أطلقها النائب المستقيل من البرلمان أسامة العجارمة إلى العشائر من أجل التجمع تضامنا معه بعد استقالته على خلفية التوتر بينه وبين رئاسة مجلس النواب.