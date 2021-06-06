أعلنت الحكومة في بوركينافاسو أن مسلحين قتلوا 138 مدنيا على الأقل في هجوم على قرية سولهان، شمال البلاد قرب الحدود مع مالي والنيجر.

تتوالى الإدانات للهجوم المسلح الذي نفذه مسلحون مجهولون ليلا على قرية شمال بوركينافاسو وأودى بحياة أكثر من 138 مدنيا، ويعد الأكثر دموية منذ بدء أعمال العنف في البلاد عام 2015.

وأعلنت الحكومة -التي أعلنت الحداد في البلاد 3 أيام- أن مسلحين قتلوا 138 مدنيا على الأقل في هجوم على قرية سولهان، شمال البلاد قرب الحدود مع مالي والنيجر.

وأوضحت أن الهجوم وقع ليل الجمعة السبت، وأسفر عن مقتل عدد من سكان القرية وإحراق سوق ومنازل، ووصفت المهاجمين بـ "الإرهابيين" في وقت تقول مصادر صحفية إن هذا الهجوم هو الأعنف من نوعه في البلاد منذ عام 2015.

ومن جانبه أدان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشدة، مقتل أكثر من 100 مدني بينهم 7 أطفال في الهجوم الذي شنه مجهولون شمال بوركينافاسو.

وذكر بيان صادر عن المنظمة الأممية أن غوتيريش يدين "بشدة وغضب" الهجوم "الشنيع" في بوركينافاسو، مؤكدا الحاجة الملحة لأن يضاعف المجتمع الدولي دعمه للدول الأعضاء في مكافحة "التطرف العنيف".

منذ بداية العام الماضي زادت هجمات جماعات مسلحة في بوركينافاسو ومالي والنيجر

وأفاد مركز إعلام الأمم المتحدة بأن محمد صالح النظيف الممثل الخاص لغوتيريش ورئيس المكتب الأممي لغرب أفريقيا والساحل أدان الهجوم ووصفه بـ "الإرهابي الدنيء".

من جانبها أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم، هذا الهجوم وأكدت موقفها المبدئي الثابت ضد الإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، ووقوفها مع حكومة وشعب بوركينافاسو في "مواجهة هذه الظاهرة" وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء السعودية (واس).

بدورها أدانت الخارجية التركية، الأحد، بشدة، مقتل المدنيين، وأوضحت في بيان أنها تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ الهجوم الذي وقع في قرية سولهان.

إدانات عربية

أدانت قطر بأشد العبارات (هذه) "الهجمات الوحشية". وجددت الخارجية في بيان، أمس السبت، موقف الدولة الثابت من رفض العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان القطري عن التعازي لذوي الضحايا ولحكومة وشعب بوركينافاسو.

كما أدانت السعودية هذا الهجوم. وأكدت الخارجية تضامن المملكة الكامل مع بوركينافاسو ووقوفها معها ضد العنف والتطرف والإرهاب ورفضها التام والقاطع لمثل هذه الأعمال "الإجرامية".

وفي بيان صادر عن خارجيتها، أعربت مصر عن بالغ إدانتها لهذا الهجوم "الإرهابي" معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لبوركينافاسو "الشقيقة" ولأسر الضحايا الأبرياء.

من جانبها، أدانت خارجية البحرين الهجوم المسلح على قرية سولهان، معربة في بيان عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا ولحكومة بوركينافاسو.

وقالت كورين دوفكا مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في منطقة غرب أفريقيا إن الهجوم على قرية سولهان يرفع عدد القتلى على أيدي المسلحين في منطقة الساحل إلى أكثر من 500 منذ يناير/كانون الثاني.

ومنذ بداية العام الماضي، زادت بشدة هجمات جماعات مسلحة في منطقة الساحل غرب أفريقيا، وخاصة في بوركينافاسو ومالي والنيجر، وأغلب الضحايا من المدنيين.

وأدت الهجمات لنزوح أكثر من 1.14 مليون شخص عن ديارهم خلال ما يزيد قليلا على عامين، في حين تستضيف الدولة الفقيرة أيضا نحو 20 ألف لاجئ من مالي المجاورة الذين يلتمسون الأمان من هجمات المسلحين.