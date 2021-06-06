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سياسة|فلسطين

أيقونة الشيخ جراح بالقدس.. الاحتلال الإسرائيلي يطلق سراح الناشطة منى الكرد

الشرطة اقتحمت منزل أسرة الكرد في الشيخ جراح، واعتقلت الناشطة منى الكرد (الأناضول)
الشرطة اقتحمت منزل أسرة الكرد في الشيخ جراح، واعتقلت الناشطة منى الكرد (الأناضول)
6/6/2021-|آخر تحديث: 6/6/202107:12 PM (مكة المكرمة)

أعلن مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال أطلقت سراح الناشطة بحي الشيخ جراح، منى الكرد، بعد ساعات من اعتقالها، فيما يستمر احتجاز شقيقها محمد.

ويُعد الشقيقان منى ومحمد الكرد من أبرز الناشطين في التعريف والدفاع عن قضية حي الشيخ جراح. وحققت شرطة الاحتلال معهما بتهمة الإخلال بما تسميه النظام والسلم العام، والقيام بأعمال شغب على خلفية قومية.

وقال محامي محمد ومنى الكرد إن أمر اعتقالهما أصدرته شرطة الاحتلال يوم الخميس الماضي، وصدقت عليه محكمة الاحتلال.

وحكت منى (23 عاما) للصحفيين المتجمعين حول بيتها ظروف اعتقالها، والتحقيق معها، وأكدت أنها لن تهدأ حتى يرجع شقيقها إلى بيته.

وفي وقت سابق، قال شهود عيان إن الشرطة اقتحمت منزل أسرة الكرد في الشيخ جراح واعتقلت منى الكرد، واقتادتها إلى جهة غير معلومة.

ولم تعقب الشرطة الإسرائيلية على اعتقال الكرد، التي برزت عبر وسائل الإعلام مؤخرا، واضطلعت بدور كبير في التعريف بقضية حي الشيخ جراح.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء اعتداءات وحشية ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في مدينة القدس المحتلة، بخاصة في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيا وتسليمها لمستوطنين.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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