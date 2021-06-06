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سياسة|مصر

أطقم مصرية تُشارك بإزالة ركام المباني في غزة

عشرات الآليات المصرية عبرت إلى قطاع غزة الجمعة (رويترز)
عشرات الآليات المصرية عبرت إلى قطاع غزة الجمعة (رويترز)
6/6/2021

تواصل طواقم هندسية مصرية -بمساندة آليات ومعدات ثقيلة وصلت من القاهرة، الجمعة- أعمالها في غزة بالمشاركة في إزالة ركام عدد من المباني التي دمّرها الجيش الإسرائيلي خلال عدوانه الأخير على القطاع المحاصر.

وفي شارع الثورة، وسط مدينة غزة، بدأت الطواقم الهندسية إزالة وترحيل ركام مبنى وزارة العمل الذي دمّرته طائرات الاحتلال في 16 مايو/أيار الماضي.

كما انتقلت بعض تلك الطواقم إلى حيّ الرمال (غرب المدينة) لإزالة ركام برج الشروق، المكون من 13 طابقا، ودمّرته المقاتلات الحربية في 12 مايو/أيار.

ومن المقرر أن تواصل هذه الطواقم أعمالها، إلى جانب العمّال الفلسطينيين، في إزالة ركام المباني والمنازل المدمّرة، تمهيدا لعملية إعادة الإعمار.

 

إحدى المعدات المصرية التي تشارك في إزالة ركام اعتداءات الاحتلال على غزة (الأوروبية)

 

ونقلت وكالة الأناضول، عن محمد العسكري الناطق باسم وزارة الأشغال الفلسطينية، أن الطواقم المصرية بدأت الجمعة تعمل إلى جانب الطواقم الفلسطينية حيث تم البدء بالمباني الآيلة للسقوط، والأبراج العالية، التي يشكّل ركامها خطرا وتهدد المارة.

وأوضح العسكري أن مجموع ما وصل قطاع غزة، من معدات وآليات مصرية، الجمعة، بلغ نحو 51 آلية بينها شاحنات وحفارات وكاسحات وناقلات ورافعات، مشيرا إلى أن كل آلية رافقها سائق مصري، للمشاركة في عملية إزالة الركام.

ووفق وزارة الأشغال العامة والإسكان، فإن إجمالي حجم ركام المباني المدمّرة في غزة يتراوح بين 200 و300 ألف طن.

وكانت مصر أعلنت في 18 مايو/أيار الماضي تقديم 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة الذي شهد تدميرًا بالغًا جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل على مدى 11 يوما، حسب بيان للرئاسة المصرية لم يوضح تفاصيل وآلية تقديم هذا المبلغ.

وفي 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في فلسطين جراء اعتداءات وحشية إسرائيلية بمدينة القدس المحتلة، وامتد التصعيد إلى الضفة الغربية والمناطق الفلسطينية المحتلة عام 48، ثم تحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة انتهت بوقف لإطلاق النار فجر 21 مايو/أيار الماضي.

المصدر : وكالة الأناضول

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