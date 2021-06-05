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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

ناشطون يتظاهرون في ميناء بكاليفورنيا لمنع سفينة إسرائيلية من تفريغ حمولتها

المجموعة التي نظمت المظاهرة عدّت التحرك رسالة احتجاج على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (مواقع التواصل)
المجموعة التي نظمت المظاهرة عدّت التحرك رسالة احتجاج على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (مواقع التواصل)
5/6/2021

تجمع مئات المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية في ميناء أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأميركية لمنع سفينة شحن إسرائيلية من تفريغ حمولتها فيه.

وقالت مجموعة "بلوك ذا بوت" (BLOCK THE BOAT) -في سلسلة تغريدات على تويتر- إن نحو ألف شخص شاركوا في المظاهرة التي رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية، ولافتات كتب على بعضها "فلسطين حرة".

وأضافت أن الاحتجاجات المتواصلة أجبرت السفينة الإسرائيلية القادمة من آسيا على الابتعاد عن الميناء، وعدّت ذلك نصرا لها، مشيرة إلى أنها تلقت الدعم من عدد من عمال الميناء.

ووصفت المجموعة هذا التحرك بأنه رسالة واضحة مفادها أن التربح من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي غير مرحب به في منطقة خليج أوكلاند.

يشار إلى أن مجموعة "بلوك ذا بوت" تنشط ضمن حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها.

وخلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، شهدت مدن أميركية عدة بينها نيويورك وواشنطن مظاهرات حاشدة تنديدا بقصف المدنيين الفلسطينيين واستهداف البنى التحتية.

وبالتوازي، تعالت أصوات في الكونغرس الأميركي تنتقد الحرب على غزة، حيث طالب نحو 140 نائبا ديمقراطيا بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقفها، في حين طرح آخرون مشروع قرار لحجب مبيعات ذخائر موجهة لتل أبيب بقيمة 735 مليون دولار.

المصدر : الجزيرة

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