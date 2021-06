ناشطون يتظاهرون في ميناء بكاليفورنيا لمنع سفينة إسرائيلية من تفريغ حمولتها

تجمع مئات المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية في ميناء أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأميركية لمنع سفينة شحن إسرائيلية من تفريغ حمولتها فيه.

وقالت مجموعة "بلوك ذا بوت" (BLOCK THE BOAT) -في سلسلة تغريدات على تويتر- إن نحو ألف شخص شاركوا في المظاهرة التي رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية، ولافتات كتب على بعضها "فلسطين حرة".

وأضافت أن الاحتجاجات المتواصلة أجبرت السفينة الإسرائيلية القادمة من آسيا على الابتعاد عن الميناء، وعدّت ذلك نصرا لها، مشيرة إلى أنها تلقت الدعم من عدد من عمال الميناء.

ووصفت المجموعة هذا التحرك بأنه رسالة واضحة مفادها أن التربح من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي غير مرحب به في منطقة خليج أوكلاند.

يشار إلى أن مجموعة "بلوك ذا بوت" تنشط ضمن حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها.

VICTORY!!! The ZIM ship is leaving! They know our picket lines are too strong! We aren’t leaving until we are sure they are gone for good! #BlockTheBoat #BDS pic.twitter.com/28za57ZUOe

— AROC #BlocktheBoat (@AROCBayArea) June 5, 2021