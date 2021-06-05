نائب رئيس الأركان في كتائب القسام مروان عيسى لبرنامج "ما خفي أعظم": سعينا لزيادة غلتنا في ملف تحرير الأسرى

في أول ظهور إعلامي قال نائب رئيس الأركان في كتائب القسام مروان عيسى لبرنامج "ما خفي أعظم" على شاشة الجزيرة إن المقاومة الفلسطينية سعت خلال المعركة الأخيرة مع الاحتلال إلى "زيادة غلتها في ملف تحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية".

وأضاف أن معركة "سيف القدس" التي خاضتها المقامة مع الاحتلال الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة "مثلت مرحلة فارقة وسيكون لها ما بعدها".

وتبث قناة الجزيرة الآن حلقة جديدة من برنامجها التحقيقي "ما خفي أعظم"، تحمل عنوان "في قبضة المقاومة". وتعرض الحلقة الجديدة من برنامج "ما خفي أعظم"، الذي يقدمه الزميل تامر المسحال، معلومات وتفاصيلَ ولقطات حصرية من غزة.

كما يستضيف البرنامج مروان عيسى، نائب قائد أركان كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والذي يتحدث للإعلام لأول مرة.

ويأتي التحقيق بعد أيام من المواجهة الأخيرة بين غزة وإسرائيل، وفي ظل جهود الوسطاء المختلفين لتثبيت وقف إطلاق النار، وتسارع الخطى لعقد صفقة تبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل.

وسيبث برنامج "ما خفي أعظم.. في قبضة المقاومة" على شاشة الجزيرة ومنصاتها المختلفة، اليوم الأحد عند العاشرة و5 دقائق بتوقيت مكة المكرمة.