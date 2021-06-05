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سياسة|روسيا

قبيل اجتماعه مع بايدن.. بوتين: التهديدات الأميركية تذكرني بأخطاء الاتحاد السوفياتي السابق القاتلة

بوتين يتحدث في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي أمس (الفرنسية)
بوتين يتحدث في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي أمس (الفرنسية)
5/6/2021

استبق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة التي ستجمعه بنظيره الأميركي جو بايدن، قائلا إن الولايات المتحدة تخطئ إذا ظنت أنها "قوية بما يكفي" للإفلات من عاقبة تهديد الدول الأخرى، معتبرا أن ذلك خطأ أدى إلى انهيار الاتحاد السوفياتي السابق.

وفي مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر الجمعة، ندد بوتين مجددا بالعقوبات الأميركية التي فرضت في أبريل/نيسان على روسيا، ومن بينها قيود على التعامل في الديون السيادية الروسية.

وقال بوتين "نسمع تهديدات من الكونغرس، ومن جهات أخرى. وكلها تصدر في سياق العملية السياسية المحلية في الولايات المتحدة".

وأضاف "ربما يفترض من يفعلون ذلك أن الولايات المتحدة لديها من القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية ما يجعلها قادرة على الإفلات من عاقبة ذلك. يظنون ألا مشكلة كبيرة هناك".

وقال الرئيس الروسي إن هذا السلوك جعله يتذكر الاتحاد السوفياتي السابق، وتابع يقول إن "المشكلة مع الإمبراطوريات أنها تعتقد أنها قوية بما يكفي لارتكاب بعض الأخطاء. (تقول لنفسها) نشتري هؤلاء (الناس)، نتنمر عليهم، نعقد الاتفاقات معهم، نقدم لهم قلادات، نهددهم بالسفن الحربية".

وأضاف أن من يفكرون بهذه الطريقة يعتقدون أن هذا سيحل جميع المشاكل، لكنها تتراكم، حتى يصبح من غير الممكن حلها بأي طريقة.

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من كلمة لبوتين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي، قال فيها "علينا إيجاد سبيل لتنظيم هذه العلاقات (مع واشنطن) التي هي اليوم في أدنى مستوياتها".

كما شدد بوتين في كلمته على أن "المصالح الأساسية في مجال الأمن على الأقل، والاستقرار الإستراتيجي، وخفض الأسلحة الخطيرة"، يجب أن تحظى بالأولوية خلال اجتماعه المقبل مع بايدن.

وندد أيضا بوتين باتهامات واشنطن لموسكو بالتورط في الهجمات الإلكترونية الأخيرة، معتبرا أنها اتهامات "عبثية" و"سخيفة"، وذلك بعدما قال البيت الأبيض الأربعاء إن بايدن سيناقش تلك الهجمات الإلكترونية مع بوتين في القمة.

ومن المقرر أن تشهد جنيف أول قمة بين الرئيسين في 16 يونيو/حزيران الجاري، والتي استبقها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالقول إنّه لا يتوقع حدوث "خرق" دبلوماسي، بيد أنه رأى أن "إجراء مباحثات على أعلى مستوى بين القوتين النوويتين البارزتين أمر مهم بالطبع".

المصدر : وكالات

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