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سياسة|قطر

رئيس الوزراء الفلسطيني يزور قطر ويلتقي أميرها ضمن جولة خليجية لحشد الدعم لإعمار غزة

جولة اشتية الخليجية تشمل الكويت وسلطنة عمان وقطر (الأناضول)
جولة اشتية الخليجية تشمل الكويت وسلطنة عمان وقطر (الأناضول)
5/6/2021

يبدأ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية -غدا الأحد- زيارة رسمية إلى دولة قطر، يجتمع خلالها بأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأفاد ديوان رئاسة الوزراء الفلسطينية -اليوم السبت في بيان- بأن زيارة اشتية تأتي في إطار جولة شملت أيضا كلا من الكويت وسلطنة عُمان.

وقال البيان إن الجولة تندرج ضمن تحرك فلسطيني لتنسيق المواقف مع الدول العربية، وحشد الدعم اللازم لخطة إعادة إعمار غزة عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.

وفي وقت سابق، قال ديوان رئاسة الوزراء الفلسطينية إن جولة اشتية الخليجية هدفها حشد الدعم السياسي والمالي للشعب الفلسطيني.

يذكر أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قرر أواخر مايو/أيار الماضي تقديم نصف مليار دولار؛ دعما لإعادة إعمار قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة

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