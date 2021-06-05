الفلسطينيون يحيون الذكرى 54 للنكسة باحتجاجات ومنظمة التحرير تؤكد قدرتهم على إفشال مشروع إسرائيل الكبرى

أحيا الفلسطينيون -اليوم السبت- الذكرى الـ54 للنكسة باحتجاجات في القدس المحتلة والضفة الغربية، في حين قالت منظمة التحرير إن الهبّة الأخيرة نصرة للقدس وغزة أثبتت قدرة الفلسطينيين على إفشال مشروع إسرائيل الكبرى على أراضي فلسطين التاريخية.

ففي هذه الذكرى التي احتلت فيها إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها الشطر الشرقي من مدينة القدس، إضافة إلى قطاع غزة والجولان السوري وسيناء المصرية، تظاهر عشرات الفلسطينيين قرب حي الشيخ جراح الذي يمثل في نظرهم مثالا على استمرار النكبة والنكسة في ظل المخططات الإسرائيلية لتهجير سكانه.

وقد منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين القادمين من أحياء أخرى من الدخول إلى وسط حي الشيخ جراح لتنظيم مظاهرتهم داخله.

ووقف المتظاهرون أمام منزل الشهيد عمر القاسم -وهو أحد كوادر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، واستشهد داخل سجون الاحتلال، وتواجه عائلته خطر التهجير من حي الشيخ جراح- رافعين شعارات تؤكد على استمرار المقاومة.

إخراج المتظاهرين بالقوة

وقالت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري إن شرطة الاحتلال أخرجت بالقوة عشرات المتظاهرين من الحي المقدسي المحاصر، وفي المقابل كانت تسمح للمستوطنين بدخوله بحرية.

ولاحقا اعتقلت شرطة الاحتلال المراسلة جيفارا، واعتدت عليها بالضرب.

وأشارت البديري إلى أن ذكرى النكسة تحل هذا العام في ظل توسع استيطاني مستمر، مع وجود أكثر من 480 ألف مستوطن في الضفة الغربية وأكثر من 225 ألفا في القدس، يسكنون في أكثر من 160 مستوطنة.

بدورها، نقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن قوات إسرائيلية قمعت اعتصاما في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة.

مواجهات ودعوات للمقاطعة

وفي الذكرى الـ54 للنكسة، اندلعت لليوم الثاني مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال، إثر تجمع الشبان رفضا للاستيطان في جبل صبيح قبالة البؤرة الاستيطانية في مدينة نابلس.

وقد وثقت مقاطع فيديو تجدد المواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والشبان في جبل صبيح ببلدة بيتا، بعد مسيرات رافضة للاستيطان.

وكانت قد اندلعت مواجهات عنيفة تخللها إلقاء قنابل الصوت والغاز في البلدة، إثر خروج مسيرات رافضة للاستيطان، مما أسفر عن إصابة عدد من الشبان.

وفي نابلس أيضا، شارك عشرات الفلسطينيين اليوم في مظاهرة دعت لمقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرت اللجنة المحلية للمقاطعة -التي نظمت المظاهرة- المقاطعة سلاحا لمجابهة المحتل، وشكلا من أشكال المقاومة الشعبية.

وفي الداخل الفلسطيني، شهدت مدينة عكا اليوم وقفة لعدد من الفلسطينيين إحياءً لذكرى النكسة.

وردد المشاركون شعارات تؤكد على الحق الفلسطيني، وتندد بالممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، لا سيما سياسة التهجير والتوسع المتزايد للاستيطان.

إفشال مشروع إسرائيل الكبرى

في الأثناء، قالت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم إن الهبّة الأخيرة لنصرة القدس أثبتت قدرة الفلسطينيين على إفشال مشروع إسرائيل الكبرى.

وأضافت المنظمة -في بيان بمناسبة ذكرى النكسة- أن "شعبنا الفلسطيني بقي صامدا على أرضه متمسكا بحقوقه، وقادرا على إفشال جميع المخططات التصفوية لقضيته ووجوده، وآخرها محاولة فرض مشروع إسرائيل الكبرى على أرض فلسطين التاريخية".

وتابعت أن "هذه الذكرى تحل اليوم وقضية الحق الفلسطيني تستعيد ألقها، وتتصدر مجددا المشهد الدولي في أعقاب انتفاضة القدس التي وحدت شعبنا الفلسطيني بأسره بمختلف أطيافه.

كما قالت منظمة التحرير -في نفس البيان- إن تهميش القضية الفلسطينية من خلال محاولة تطبيع العلاقات مع الدول العربية، فشلت في النيل من حقيقة أن قضية فلسطين هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، وأن لا سلام أو استقرار في المنطقة والعالم دون حل عادل لها.