حثت الخارجية الأميركية القادة الأفغان وطالبان على تسريع التقدم نحو تسوية سياسية تفاوضية، ووقف إطلاق نار دائم وشامل لإنهاء أكثر من 40 عاما من الصراع، في حين أكدت باكستان أنها تسعى لإيجاد تسوية سياسية بين الفرقاء الأفغان قبل رحيل القوات الأجنبية.

وأعلنت الخارجية الأميركية عن مساعدات إنسانية جديدة لأفغانستان بقيمة 266 مليون دولار، قالت إنها ستمكن الشركاء الدوليين في المجال الإنساني من تقديم الدعم لبعض المحتاجين، البالغ عددهم 18 مليون شخص في أفغانستان، بما في ذلك أكثر من 4.8 ملايين أفغاني من النازحين داخليا.

وأوضحت أن هذا التمويل سيسمح أيضا لشركائها بتوفير الحماية المنقذة للحياة والمأوى وفرص كسب العيش والرعاية الصحية الأساسية والمساعدات الغذائية الطارئة والمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة للاستجابة للاحتياجات الناتجة عن جائحة كورونا.

وذكرت أن تلك المساعدات ستمكن كذلك من تلبية احتياجات الفئات الأضعف في أفغانستان، مثل "النساء والفتيات اللواتي يواجهن مخاطر مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي، نتيجة للوباء وعقود من الصراع".

ورحبت الخارجية الأميركية بإسهامات المانحين الآخرين، وحثتهم على تقديم دعم سخي للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة لأفغانستان.

عشرات القتلى جراء قصف أفغاني

ميدانيا، نقل مراسل الجزيرة عن مصدر بوزارة الدفاع الأفغانية أن 40 شخصا قتلوا -بينهم مسلحون من طالبان- وأصيب 70 آخرون في غارة جوية نفذتها القوات الأفغانية في منطقة نهر سراج بولاية هلمند (جنوبي البلاد).

وأضاف المصدر أن الغارة جاءت بعد انسحاب القوات الأفغانية من قاعدة تابعة لها وتوجه أهالي المنطقة وطالبان لنهب وسرقة ممتلكات القاعدة.

وقالت حركة طالبان إن القوات الأفغانية قتلت 30 شخصا في غارة جوية بعد وصول الضحايا لزيارة القاعدة بعد سقوطها، حسب بيان الحركة.

ولم تعلق وزارة الدفاع الأفغانية حتى الآن على الحادث.

باكستان تسعى لتسوية سياسية

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إنه يضغط من أجل التوصل لتسوية سياسية في أفغانستان قبل انسحاب القوات الأجنبية من هناك، في وقت لاحق هذا العام؛ لتقليل خطر الحرب الأهلية.

وقالت الولايات المتحدة إنها ستسحب كل القوات من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/أيلول القادم بعد عقدين من الوجود العسكري هناك. وتعتزم أكثر من 20 دولة حليفة سحب قواتها أيضا من هناك.

وقال خان لرويترز، اليوم الجمعة، في مقر إقامته الرسمي في إسلام آباد "هناك الكثير من الخوف حاليا في باكستان، وأنا أؤكد لك أننا نحاول بكل ما في وسعنا إيجاد نوع من التسوية السياسية قبل مغادرة الأميركيين".

وتزايد العنف في أفغانستان بحدة منذ إعلان انسحاب القوات الأميركية، وقاومت حركة طالبان الضغط من واشنطن وحلفائها للموافقة على تفاهمات سياسية تؤدي إلى اتفاق سلام.

وقال خان "منذ لحظة إعلان الأميركيين تاريخا محددا لمغادرة أفغانستان تشعر طالبان بأنها انتصرت في الحرب"، مضيفا أن الحصول على تنازلات من طالبان بعد القرار الأميركي لن يكون بالأمر السهل.

وأشار خان إلى أن باكستان ستكون أكثر دولة تعاني -بعد أفغانستان نفسها- إذا نشبت حرب أهلية أفغانية، وتسبب ذلك في أزمة لاجئين.