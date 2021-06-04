قبيل قمته مع بايدن.. بوتين يعد بالسعي لتحسين العلاقات ويرفض اتهامات بتورط روسيا في هجمات إلكترونية

وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن يناقش مع نظيره الأميركي جو بايدن في قمتهما المرتقبة تحسين العلاقات بين البلدين، معتبرا الاتهامات بأن روسيا مرتبطة بهجمات إلكترونية في الولايات المتحدة محاولة لإثارة المشاكل قبل القمة.

وفي كلمته أمام منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي، اليوم الجمعة، قال الرئيس الروسي "علينا إيجاد سبيل لتنظيم هذه العلاقات التي هي اليوم في أدنى مستوياتها".

ووصف فرض الولايات المتحدة عقوبات على بلاده في السنوات الأخيرة بأنها لغز، كما رأى أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة باتت "رهينة اعتبارات سياسية في الولايات المتحدة"، وقال "آمل أن ينتهي ذلك يوما ما".

وشدد بوتين على أن "المصالح الأساسية في مجال الأمن على الأقل، والاستقرار الإستراتيجي، وخفض الأسلحة الخطيرة" يجب أن تحظى بالأولوية.

واعتبر بوتين أن الولايات المتحدة تريد احتواء تطور بلاده، كما رفض الانتقادات الغربية لانعدام الديمقراطية في روسيا، مشيرا إلى كيفية قمع المظاهرات في السادس من يناير/كانون الثاني حين اقتحم متظاهرون مبنى الكونغرس، وأيضا إلى أوروبا حيث "يقتلع الرصاص المطاطي عيون" المتظاهرين.

وفي سياق متصل، أكد بوتين أن موسكو لا تختبئ خلف الهجمات الإلكترونية الأخيرة في الولايات المتحدة، متحدثا عن اتهامات "عبثية" و"سخيفة".

واستهدف الهجوم الإلكتروني شركة لتعليب اللحوم في الولايات المتحدة، وهو ثالث هجوم من نوعه باستخدام برامج الفدية في البلاد منذ تولي بايدن منصبه مطلع العام، حيث قالت الشركة للبيت الأبيض إن الهجوم مصدره منظمة إجرامية مقرها روسيا على الأرجح.

وقال البيت الأبيض، الأربعاء، إن بايدن سيناقش الهجمات الإلكترونية مع بوتين في قمة جنيف في 16 يونيو/حزيران الجاري، لمعرفة ما يمكن أن تفعله موسكو لمنع مثل هذه الحوادث.

وستأتي القمة في ظل توتر مستمر بين البلدين، وكذلك قبل 3 أشهر من الانتخابات التشريعية الروسية التي استبقها بوتين بقانون يحظر المشاركة الانتخابية على أفراد المنظمات المصنفة "متطرفة"، وهو ما يعني استبعاد المعارضة كما يقول خصوم بوتين.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد قال إنّه لا يتوقع حدوث "خرق" دبلوماسي، بيد أنه رأى أن "إجراء مباحثات على أعلى مستوى بين القوتين النوويتين البارزتين أمر مهم بالطبع".