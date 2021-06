أعلن موقع فيسبوك، اليوم الجمعة، تعليق حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على منصته حتى يناير/كانون الثاني 2023، كما أعلن تغييرات في سياسته تجاه منشورات الزعماء السياسيين.

وقال فيسبوك في بيان إن ترامب لن يتمكن من استعادة حسابه إلا "عند زوال الأخطار التي تهدد أمن الرأي العام"، كما أكد الموقع أن الشخصيات السياسية ستعاقب أسوة بالمستخدمين الآخرين إذا انتهكت قواعد المنصة، وخاصة في حالة التضليل الإعلامي.

وجاء قرار فيسبوك استجابة لتوصية مجلس الرقابة في الموقع الشهر الماضي، حين أيد المجلس القرار الأصلي بتعليق حساب ترامب في السابع من يناير/كانون الثاني الماضي بدعوى تشجيعه لأنصاره خلال اقتحامهم مبنى الكونغرس للاعتراض على نتائج الانتخابات الرئاسية، وكان هذا قرارا غير مسبوق.

غير أن المجلس قال إن الموقع أخطأ عندما جعل التعليق لأجل غير مسمى.

وقال الموقع في بيان "إننا اليوم نعلن بروتوكولات جديدة للإنفاذ تسري في حالات استثنائية مثل هذه، ونؤكد العقوبة المحددة المدة المتوافقة مع تلك البروتوكولات على حسابات السيد ترامب".

Given the gravity of the circumstances that led to Mr Trump’s suspension, we believe his actions constituted a severe violation of our rules which merit the highest penalty available under the new enforcement protocols we’re announcing today. pic.twitter.com/P6RF3ebvFn

— Nick Clegg (@nickclegg) June 4, 2021