عزز قواته بالخط بالأخضر.. الاحتلال يقمع مشاركين في ماراثون فلسطيني بالقدس ويصيب العشرات بالضفة الغربية

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الجمعة- مشاركين في ماراثون فلسطيني بالقدس المحتلة دعما للأسر المهددة بالتهجير، كما أصابت عشرات الفلسطينيين خلال احتجاجات مناهضة للاستيطان في الضفة الغربية، في حين أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة لتعزيز الانتشار الأمني داخل الخط الأخضر.

فقد قالت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري إن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في الماراثون في حي بطن الهوى ببلدة سلوان وسط القدس، وأوقعت عددا من الإصابات بينهم.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 23 فلسطينيا كانوا معتصمين بمنطقة سلوان جراء الاعتداء عليهم بقنابل الغاز والصوت وبالضرب.

قوات مدججة من شرطة الاحتلال تقتحم خيمة حي بطن الهوى في سلوان وتطلق قنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي على المقدسيين المتواجدين في المكان pic.twitter.com/FkkZTJIas9 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 4, 2021

اقتحام خيمة اعتصام

ووثقت مقاطع فيديو نشرتها منصات فلسطينية لحظات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي خيمة اعتصام في حي بطن الهوى بمنطقة سلوان، والاعتداء على الموجودين فيها بقنابل الصوت والغاز.

وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال قاموا بعد ذلك بهدم الخيمة واعتقال أحد الشبان الفلسطينيين.

أول ماراثون بالقدس

وقد انطلق الماراثون الأول من نوعه في القدس المحتلة من حي الشيخ جراح، وكتب على قمصان بعض المشاركين فيه الرقم 7850 الذي يرمز لعدد الأسر المقدسية المهددة بالتهجير من قبل سلطات الاحتلال.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن مئات الفلسطينيين من القدس ومن داخل الخط الأخضر شاركوا في الماراثون الذي انطلق من حي الشيخ جراح نحو سلوان، مرورا بباب المغاربة وباب الأسباط، رفضا لسياسات التهجير والاستيطان الإسرائيلية وتشبثا بالأرض والوطن.

وأوضحت المراسلة أن المشاركين في الماراثون من كافة الأعمار، مشيرة إلى أن هذه الفعالية جاءت ضمن فعاليات حراك شبابي من جيل الثانوية العامة والجامعات.

طائرة اسرائيلية تلقي قنابل الغاز تجاه المتظاهرين الفلسطينيين في بلدة بيتا جنوب نابلس. pic.twitter.com/RBzqdIU5ri — hisham abu shaqrah (@HShaqrah) June 4, 2021

مظاهرات وإصابات بالضفة الغربية

وفي الضفة الغربية، أصيب عشرات الفلسطينيين -بينهم 4 برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي- في بلدة "بيتا" جنوب نابلس.

وقال مراسل الجزيرة في نابلس سمير أبو شمالة إن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز المدمع باتجاه شبان فلسطينيين خرجوا للتظاهر احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية جديدة في قمة جبل صبيح".

وأضاف أن بلدة رافات (شمال القدس) شهدت بدورها مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين.

وقد تظاهر مئات الفلسطينيين اليوم عند جبل العالم في بلدة نعلين غربي رام الله، وفي بلدة رافات شرقي القدس، احتجاجا على مصادرة الأراضي الفلسطينية للتوسع الاستيطاني وإجراءات سلطات الاحتلال.

وقد تزامن ذلك مع خروج سكان قريتي بيت دجن في نابلس وكفر قدوم بقضاء قلقيلية في المسيرات الأسبوعية، لمنع محاولات المستوطنين تنفيذ مشاريع إقامة المستوطنات.

من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 90 فلسطينيا خلال 4 أيام في الضفة الغربية.

مسيرة الأعلام بالقدس

وفي القدس المحتلة، دعت منظمات يمينية إسرائيلية متطرفة الإسرائيليين إلى المشاركة يوم الخميس المقبل في "مسيرة الأعلام"، التي تمر من خلال باب العامود -أحد أبواب بلدة القدس القديمة- وعبر شوارع البلدة، وصولا إلى حائط البراق الذي يُطلق عليه الإسرائيليون اسم "حائط المبكى".

وكان من المقرر تنظيم المسيرة -التي يرفع فيها الكثير من الأعلام الإسرائيلية- الشهرَ الماضي، تزامنا مع الذكرى السنوية (بموجب التقويم العبري) لاحتلال القدس الشرقية عام 1967؛ ولكن جرى تأجيلها إثر الحرب الإسرائيلية على غزة وفي ظل التوتر الشديد الذي كان يسود مدينة القدس الشرقية وغيرها من المدن.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" -نقلا عن منظمي المسيرة- إنهم "سيطالبون بتوحيد القدس إلى الأبد، وسيعودون للسير في شوارع القدس"، وأضافوا "نحن نرفع الأعلام الإسرائيلية ونغني ونرقص على أرض صهيون والقدس".

تعزيزات في الداخل الفلسطيني

وعلى صعيد آخر، صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم على خطة لتعزيز قوات الشرطة في مدن الداخل الفلسطيني التي توصف بالمختلطة على غرار اللد وعكا، والتي شهدت الشهر الماضي احتجاجات وصدامات على خلفية اعتداءات عنصرية والعدوان الإسرائيلي على غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحكومة صادقت على الخطة الأمنية الطارئة التي طرحها وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا، في أعقاب الصدامات الأخيرة بين سكان عرب ويهود.

وأضافت الهيئة أن أهم ما تشمله الخطة التي تبلغ كلفتها نحو 100 مليون شيكل (حوالي 30 مليون دولار): تعزيز تواجد الشرطة وحرس الحدود في المدن المختلطة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قالت أمس الخميس إنها اعتقلت 2142 شخصا خلال حملة الاعتقالات التي نفذتها في الداخل الفلسطيني، بعد الاحتجاجات على الاعتداءات الإسرائيلية في القدس والحرب على غزة.