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سياسة|لبنان

دياب يحذر من "تبعات خطيرة" لتعليق عمل المحكمة الخاصة بلبنان ويناشد الأمم المتحدة إيجاد وسائل لتمويلها

حسان دياب: توقف عمل المحكمة سيقدم صورة مجتزأة للعدالة (الجزيرة)
حسان دياب: توقف عمل المحكمة سيقدم صورة مجتزأة للعدالة (الجزيرة)
4/6/2021

حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، اليوم الجمعة، من "تبعات خطيرة للغاية" لتعليق أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وناشد الأمم المتحدة إيجاد وسائل بديلة لتمويل المحكمة بعد إعلانها أنها "تواجه أزمة مالية غير مسبوقة".

وأرسل دياب رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ونشرتها وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، قال فيها إن تعليق عمل المحكمة الدولية "له تبعات خطيرة للغاية، ولن تقتصر تداعياته فقط على لبنان وضحايا الهجوم الهمجي"، في إشارة لاغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري الذي أسست المحكمة للتحقيق فيه.

وأعرب دياب عن إيمانه الراسخ بأن الصعوبات المالية يجب أن لا تعرقل إنجاز عمل المحكمة حتى النهاية، مضيفا "حكومة لبنان ستكون ممتنة لسيادتكم لاستكشاف الوسائل المختلفة والبديلة لتمويل المحكمة، بشكل عاجل مع مجلس الأمن والدول الأعضاء بالأمم المتحدة، لمساعدتها في إنجاز مهمتها".

واعتبر أن "العواقب الأشدّ إيلاما" عن توقف عمل المحكمة "تكمن في انعكاس صورة لعدالة مجتزأة وناقصة لدى جميع المطالبين بالعدالة والأشخاص الذين يثقون بسيادة القانون ومنع الإفلات من العدالة".

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، تعليق جميع أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حتى إشعار آخر، بسبب "أزمة مالية حادة".

وأعلنت المحكمة الأربعاء أنها "من دون تمويل فوري، لن تتمكن من مواصلة عملها بعد يوليو/تموز" المقبل، في وقت صنّف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية والمالية من بين أشدّ 10 أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ في العالم، منذ منتصف القرن التاسع عشر.

والمحكمة الخاصة بلبنان هي جنائية ذات طابع دولي، اقتُرحت وأُقرت من مجلس الأمن الدولي عام 2009، للتحقيق ومحاكمة المتهمين باغتيال رفيق الحريري و21 آخرين، في 14 فبراير/شباط 2005.

وفي 18 أغسطس/آب الماضي، أدانت المحكمة غيابيا، سليم عياش، وهو عضو في حزب الله، بالمشاركة في اغتيال الحريري.

وكان من المقرر أن تنظر جلسة المحاكمة المقبلة التي جرى إلغاؤها في ما يعرف بقضية عياش، الملاحق في 3 جرائم أخرى يعتقد أنها متصلة باغتيال الحريري، وهي اغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي في 21 يونيو/حزيران 2005، ومحاولتا اغتيال لكل من الوزير السابق مروان حمادة مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2004، ووزير الدفاع السابق إلياس المر في 12 يوليو/تموز 2005.

وعقد ممثلو عائلات 3 ضحايا قضوا في الهجمات المذكورة مؤتمرا صحفيا في مقر نقابة الصحافة في بيروت، ناشدوا خلاله المجتمع الدولي التدخل لتوفير تمويل للمحكمة، واعتبروا أن توقف المحكمة الدولية عن النظر في قضية عياش هو "اغتيال ثان لنا ولشهدائنا… وضرب لآمالنا بالعدالة".

المصدر : وكالات

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