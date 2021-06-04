كشفت واشنطن أنها فرضت قيودا واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب “الفظائع في إقليم تيغراي”، كما حظرت منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين وكذلك مسؤولين بالحكومة الإريترية.
يعتقد بعض الموالين للحكومتين الإريترية والإثيوبية أن سوزان رايس المستشارة السابقة للأمن القومي الأميركي تملي على وزير الخارجية أنتوني بلينكن السياسة التي يجب اتباعها في الوقت الراهن ويتهمونها بمحاباة جبهة "تحرير تيغراي".
تعتبر إثيوبيا أحد أبرز الحلفاء التاريخيين للدول الغربية وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة التي تمتد علاقاتها المتميزة معها ما يقرب من قرن وربع قرن من الزمان.
ولم تشهد هذه العلاقات توترا أو تراجعا يذكر إلا فترة العقيد منغستو هيلي مريام الذي يمم وجهه شطر المعسكر الشيوعي ولفترة وجيزة سرعان ما عادت المياه إلى مجاريها لتعود التحالفات مجددا نحو وجهتها التاريخية. وقد ظلت شريكا أساسيا ومنفذا بارعا ووكيلا حريصا للمصالح الغربية ومشاريعها الأمنية والاقتصادية بأفريقيا عموما ومنطقة القرن الأفريقي على وجه الخصوص.
فما الذي استجد الآن لتفرض الولايات المتحدة عقوبات على إثيوبيا، ربما ولأول مرة في تاريخها، وتتحول علاقات البلدين إلى حالة من التوتر غير المعهود؟
بعد مضي 4 أشهر من اشتعال الحرب بإقليم تيغراي الإثيوبي في مارس/آذار 2021 وبعد إعلان رئيس الوزراء آبي أحمد حسم الجيش للمعارك على جبهة "تحرير تيغراي" تسربت لوسائل الإعلام تقارير عن ارتكاب قتل خارج القانون وتجاوزات تقترب من جرائم الحرب من قبل الجيش الفدرالي ومليشيات الأمهرا والجيش الإريتري (الثالوث الذي تواجهه الجبهة) اضطرت معه إدارة بايدن لإصدار بيان بمطالب محددة من إثيوبيا:
لم تتجاوب حكومة أديس أبابا مع هذه المطالب إلا في إطار محدود فيما يخص الوصول الإنساني في بعض المناطق التي تحددها هي، وإصدار تقرير تقر فيه بأن هناك بعض التجاوزات ولكن ليس كما تدعي واشنطن أو بعض المؤسسات الحقوقية، ولم يُحاسب أحد من الضالعين في الانتهاكات المتواترة عبر تقارير عديدة.
ازدادت الأزمة وتعمقت أكثر برفض انسحاب الجيش الإريتري بل ومنع وصول المساعدات إلى بعض المناطق، مع تفاقم الأزمة الإنسانية بالإقليم. وبالجملة لم يتم التعامل مع مطالب إنهاء القتال، مع رفض متشدد من إثيوبيا لأي تفاهم للحل السلمي أو الحوار مع تيغراي.
بدا للممسكين بملفات منطقة القرن الأفريقي بالإدارة الأميركية أن إثيوبيا تنحدر نحو مستنقع الحرب الأهلية التي تهدد وحدة البلاد بشكل كبير، مع تخوفات كبيرة لامتداد الحرب إلى دول المنطقة خاصة وأن عوامل الاشتعال متوفرة ومهيأة تماما، وأن مجريات الأحداث في الواقع تدفع في ذات الاتجاه، مع تصلب في المواقف الإثيوبية والإريترية تجاه الحل السلمي للنزاع.
ويُقرأ كل هذا مع برود في التجاوب مع مقترحات مبعوث بايدن للقرن الأفريقي الذي قام برحلة مكوكية بين دول المنطقة وملفاتها المتشابكة، ولم يخرج بما يرضي البيت الأبيض، مما اضطر معه إلى اتخاذ إجراءات وصفتها الإدارة الأميركية بأنها تهدف إلى ممارسة الضغط من أجل حل الأزمة:
ـ حجب المساعدات المقررة لإثيوبيا، وهي حوالي مليار دولار سنويا استثنت منها بعض الجوانب الإنسانية.
ـ فرض قيود التأشيرات على المسؤولين الإثيوبيين والإريتريين وقيادات من تيغراي وبعض قيادات مليشيات الأمهرا.
تعتقد بعض الجهات الموالية للحكومة الإريترية والإثيوبية أن سوزان رايس المستشارة السابقة للأمن القومي الأميركي هي عقل وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وهي التي تملي عليه السياسة التي يجب اتباعها تجاه إريتريا وإثيوبيا في الوقت الراهن، ويتهمونها بمحاباة جبهة "تحرير تيغراي" التي كانت تتمتع بعلاقات قوية معهم، ولديها رغبة قوية لإعادة إحياء نفوذ هذه الجبهة وخنق السيادة الإثيوبية والإريترية، ويعتبرونها اللوبي الذي يعمل لصالح جبهة "تحرير تيغراي" من خلف الكواليس من أجل إعادتها إلى الحكم، وأنها تهدف من وراء ذلك إلى إفشال التحالف الإثيوبي الإريتري الراهن وشيطنة الحكومتين من خلال العقوبات.
وتعتبر هذه الجهات المبعوث الأميركي مجرد ساعي بريد لا يملك رؤية ولا فهما للصراع. وبالتالي يعتبر تحالف آبي وأفورقي أن رايس هي العقبة التي تعيق العلاقات بين الولايات المتحدة وإريتريا وإثيوبيا، ولهذا يرفض الاستجابة تحت هذه الحجج لمطالب التهدئة وإيقاف الحرب، وحل الأزمة سلميا قبل أن تتحول إلى حرب إقليمية شاملة.
ترى الإدارة الأميركية أن مسار الحل لا بد أن يكون من خلال:
في حين يرى الجانب الإثيوبي:
يستحضر الإثيوبيون في مثل هذه المواقف بطولاتهم التاريخية في مواجهة الاستعمار الغربي، وكيف تحطمت الجيوش الغازية على صخرة صمودهم ومراسهم الشديد في القتال، ولهذا نلاحظ النبرة العالية في الرفض المشفوعة بالكبرياء، ولكن ربما فات عليهم اختلاف الظروف وطبيعة الأحلاف التي كانت تسمح لهم بتوظيف معسكر ضد آخر، مع اصطفاف واضح هذه المرة لجميع القوى الدولية في رفض سلوك الحكومة الإثيوبية في تيغراي، ما عدا الصين التي أعاقت إصدار قرار في مجلس الأمن بشأن الحرب بالإقليم.
والراجح أن إثيوبيا لا تستطيع الاستمرار في التعنت إزاء المطالب الأميركية والدولية بشأن أزمة تيغراي في بلد يعاني ما يزيد على 10 ملاين نسمة من المجاعة والفاقة، وربما احتاجت لبعض الوقت لترتيب أوراقها ابتداء من ترتيب سحب الجيش الإريتري، والبحث عن مخرج من الحرج الذي أوقعت نفسها فيه بسبب التجاوز في سقف العداوة مع التيغريين إخوة الوطن.
كلما تطاول أمد الصراع يزداد احتمال خروجه عن السيطرة مع انخراط قوى خارجية وضلوع أطراف لديها مصلحة في اتساع رقعة المواجهات الداخلية، ولعل هذا ما يخيف الإدارة الأميركية ويدفعها إلى ممارسة الضغوط على الأطراف الضالعة بالصراع، مع ملاحظة أن أزمة تيغراي جزء من معادلة يصعب تمييز الثابت فيها من المتغير.
فهل تصمد إثيوبيا أمام الضغوط الأميركية، وتولي وجهها شرقا حيث الصين وروسيا؟ أم أن واشنطن ستتمكن من إعادة ضبط بوصلتها بما يتماشى مع مصالحها من خلال تسوية تحفظ للجميع بعضا من الكرامة. هذا ما ستكشفه جولة المبعوث الأميركي القادمة وما تحمله من حوافز أو مزيد من الضغوط.