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سياسة|قطر

البنتاغون يشكر قطر على دعم الانسحاب الأميركي من أفغانستان ودورها في عملية السلام

لويد أوستن (يمين) أجرى اتصالا هاتفيا مع خالد العطية (وكالات)
لويد أوستن (يمين) أجرى اتصالا هاتفيا مع خالد العطية (وكالات)
3/6/2021

أجرى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يوم أمس الخميس اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن الوزيرين استعرضا "العلاقات الثنائية في المجالات العسكرية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها".

وأكد أوستن في تغريدة على تويتر أنه جرى التأكيد خلال الاتصال على الالتزام بالشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة ودولة قطر، كما أكد على قيمة الوجود الأميركي في قاعدة العديد الجوية في قطر.

وأوضح البنتاغون أن أوستن شكر قطر خلال المحادثة على استضافتها القوات الأميركية، وتقديم الدعم لها مع عملية الانسحاب الجارية من أفغانستان، وعلى دورها الهام في دفع عملية السلام الأفغانية قدما.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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