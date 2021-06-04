البث الحي
سياسة|مصر

قال فيه إنه يفضل الموت على تسليم السلطة.. إثيوبيا تتهم الإعلام المصري بفبركة تسريب لآبي أحمد

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)
4/6/2021-|آخر تحديث: 4/6/202108:55 PM (مكة المكرمة)

اتهمت وكالة الأنباء الإثيوبية الإعلامَ المصري بالانخراط في التضليل، بعد نشر تسجيل صوتي منسوب لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يقول فيه إنه "لن يتنازل عن السلطة لمدة 10 سنوات قادمة، وإنه يفضل الموت بدلا من أن يسلم السلطة".

ونفت الوكالة الرسمية صحة ما جاء في التسريب الصوتي الذي نشره موقع "أهرام أون لاين" الحكومي الصادر باللغة الإنجليزية، قائلة إنها "معلومات مزيفة تمت فبركتها من خلال برمجيات صوتية مضللة، وتم نشر تصريحات مزيفة لرئيس الوزراء في أحداث منفصلة".

وأوضحت أن المنافذ الإعلامية العاملة في إثيوبيا أكدت أيضا من خلال التحقيق في المقاطع الصوتية الأصلية المختلفة من أرشيفاتها، والصوت الذي نشرته الهيئة الإعلامية "كيلو ميديا"، هو تلفيق كامل تم تجميعه معا من خطابات مختلفة أدلى بها رئيس الوزراء في أحداث منفصلة.

ونقلت الوكالة عن مراقبين (لم تحددهم) أن موقع أهرام أونلاين يهدف لخلق حالة من عدم الاستقرار في إثيوبيا، لتحقيق أجندة السلطات في مصر والمتمثلة في عدم التفاهم بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير.

ومنذ فترة، يجري السودان ومصر مناورات عسكرية مكثفة، مما أثار تكهنات باحتمال لجوء البلدين إلى خيار آخر في حال تمسكت إثيوبيا بموقفها، في ظل مفاوضات متعثرة ضمن أزمة مستمرة من 10 سنوات.

وفي وقت سابق الأربعاء، حذر وزير الري السوداني ياسر عباس من أن السد سيتحول إلى "مخاطر فادحة"، إذا لم يتم توقيع اتفاق ملزم بشأنه بين السودان وإثيوبيا ومصر.

وعادة ما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح السودان ولا مصر، وإن الهدف الأساسي من بناء السد هو توليد الكهرباء لخدمة أغراض التنمية.

وقبل أيام، اتهمت الخرطوم أديس أبابا ببدء إجراءات تمهيدا لملء ثانٍ للسد بالمياه في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين.

وبعد نحو عام من الملء الأول، تُصر إثيوبيا على الملء الثاني، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل.

بينما يتمسك السودان ومصر بالتوصل إلى اتفاق أولا بشأن ملء السد وتشغيله، حفاظا على منشآتهما المائية وضمانا لاستمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه النيل.

المصدر : الصحافة الإثيوبية + مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

سد النهضة.. إثيوبيا تؤكد عدم نيتها إلحاق الضرر بدول المصب وواشنطن تشجع على استئناف المفاوضات

أكد وزير الري الإثيوبي أن بلاده لا نية لديها للإضرار بأي من دول المصب ببنائها لسد النهضة. من جهتها، قالت الخارجية الأميركية إنها تشجع إثيوبيا ومصر والسودان على استئناف الحوار بشأن السد.

3/6/2021
logo

بعد إعلان نيتها بناء قواعد على البحر الأحمر.. هل تبني إثيوبيا الحبيسة أسطولا لحماية سد النهضة؟

أطلق رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد وعدا مثيرا ببناء قوات بحرية لبلده الذي لا يملك أي سواحل على البحر، غير أن هذه الجهود سرعان ما دخلت في حقبة من الجمود، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى تحقيق هذا الوعد؟

3/6/2021
رابط خارجي

إثيوبيا بدأت الملء الثاني منذ 40 يوما.. ما السيناريوهات المطروحة أمام دولتي المصب؟

أكد خبراء أن إثيوبيا بدأت عملية الملء الثاني لسد النهضة منذ 40 يومًا، وأن الحديث الآن يجب أن يطرح مسارات جديدة، ويضع دولتي المصب في موقف صعب أمام الإصرار الإثيوبي لا سيما وأن عامل الوقت حساس للغاية.

30/5/2021
المزيد من سياسة

بلهجة مختلفة.. حميدتي يحذر من فوضى بالسودان وحملات لاستهدافه وينتقد مرحلة ما بعد البشير

حميدتي تحدث عن حملات لاستهدافه شخصيا (رويترز)

قتلى بغارات للجيش الأفغاني ضد طالبان والحركة توسع نفوذها جنوبي البلاد

الجيش الأفغاني قال إنه استهدف مسلحي حركة طالبان في قاعدة مهجورة (الأناضول)

رئيس وزراء إسرائيل المحتمل يهدد بحرب على غزة وآليات مصرية للمساعدة في رفع الأنقاض

معدات مصرية للمساعدة في رفع ركام المباني المهدمة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة (الأناضول)

رئيس أساقفة الكاثوليك بالنمسا ينتقد "خريطة الإسلام" والشرطة تزيل لوحات تحريضية

&#34;خريطة الإسلام&#34; التي نشرتها الحكومة النمساوية تحدّد أسماء ومواقع أكثر من 600 مسجد ومؤسسة وجمعية للمسلمين (الأناضول)
الأكثر قراءة

أفضل وجبة على الإفطار للتخلص من الكرش.. ما هي؟

سأكون أكثر شخص مبغوض بإسرائيل.. رئيس الوزراء المتوقع يتحدث عن مواقفه بشأن فلسطين وإيران وإمكانية شن حرب على غزة ولبنان

رئيس الوزراء الإسرائيلي المتوقع اليميني نفتالي بينيت (رويترز)

سفير الإمارات بإسرائيل يتبارك ويحذر.. هل نسي حديث الشيخ زايد؟

(الجزيرة)

بكاميرا الجزيرة ولأول مرة.. كيف رسمت الأنفاق خريطة المعركة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة؟