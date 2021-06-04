خشية لفت الانتباه للتمويل الأميركي لمعهد ووهان الصيني.. اتهامات لمسؤولين أميركيين بعرقلة التحقيق بمنشأ كورونا

أكد مسؤولون سابقون في وزارة الخارجية الأميركية -في تصريحات لـ"فوكس نيوز" ( FOX NEWS)‏- أنه تم تحذير مسؤولين رفيعي المستوى في الوزارة من متابعة التحقيقات بشأن نشأة فيروس كورونا، وسط مخاوف من أن يلفت ذلك الانتباه إلى التمويل الأميركي للأبحاث في معهد ووهان بالصين.

ونفى متحدث باسم وزارة الخارجية أن يكون قد تم منع أي أحد من الكشف عن معلومات دقيقة بشأن نشأة الفيروس.

وأكد المتحدث على أن الوصول إلى حقيقة الوباء ليس من أجل اللوم، بل من أجل فهم كيفية الاستعداد للأوبئة في المستقبل، على حد تعبيره.

وشدد المتحدث على التزام الوزارة بمواصلة الضغط من أجل تقييم أقوى ومتعدد الأطراف لأصل الفيروس في الصين.

وأشار إلى ضرورة مشاركة الصين في دراسة دولية كاملة وشفافة وقائمة على الأدلة للتوصل إلى الحقيقة بشأن نشأة الفيروس.

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن وجه -خلال الأسبوع الماضي- بإجراء مراجعة استخباراتية جديدة لمدة 90 يوما لأصل الفيروس؛ بهدف التحقق من احتمال تسربه عن طريق الخطأ من مختبر ووهان بدلا من انتشاره عن طريق الخفافيش أو الحيوانات الأخرى إلى البشر.

وكان تقرير استخباراتي أميركي قد كشف قبل أيام عن أن باحثين من معهد "ووهان" الصيني ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وأدخلوا المستشفى قبيل اكتشاف الوباء.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) أن التقرير الاستخباراتي كشف عن أن 3 باحثين من معهد "ووهان" لعلم الفيروسات ظهرت عليهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 أعراض شبيهة بأعراض كورونا، واضطروا لدخول المستشفى.

وذكرت الصحيفة أن التقرير يمكن أن يضيف مزيدا من الضغوط للمطالبة بإجراء تحقيق كامل بشأن ما إذا كان الفيروس المسبب للجائحة قد ظهر في مختبر ووهان للمرة الأولى.

ويأتي الكشف عن عدد الباحثين المصابين وتوقيت إصابتهم ودخولهم المستشفى قبيل اجتماع هيئة تابعة لمنظمة الصحة العالمية لبحث المرحلة التالية من التحقيق في أصول الفيروس.

في المقابل، نفت الصين بشدة تقارير الاستخبارات الأميركية حول إصابة علماء في مختبر "ووهان" بالفيروس، مؤكدة أن تلك الأخبار عارية عن الصحة.

وبعد مرور عام ونصف تقريبا على اكتشاف كورونا -وهو ينتشر لأول مرة في سوق للمأكولات البحرية في ووهان- لا تزال الأصول الدقيقة للفيروس مجهولة تماما.

والفرضية الشائعة لأصول تفشي الفيروس هي أنه على الأرجح انتقل من الحيوانات البرية إلى البشر، بينما يروج بعض الجمهوريين وعناصر استخباراتية في الولايات المتحدة -منذ فترة طويلة- لفرضية تسرب الفيروس من مختبر في ووهان.