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سياسة|مصر

سد النهضة.. إثيوبيا تؤكد عدم نيتها إلحاق الضرر بدول المصب وواشنطن تشجع على استئناف المفاوضات

تصريحات بقلي تأتي وسط تأكيدات متكررة من أديس أبابا أنها ماضية في خطتها لملء بحيرة سد النهضة (رويترز)
تصريحات بقلي تأتي وسط تأكيدات متكررة من أديس أبابا أنها ماضية في خطتها لملء بحيرة سد النهضة (رويترز)
3/6/2021

أكد وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بقلي، الخميس، أن بلاده لا نية لديها لإلحاق الضرر بأي من دول المصب ببنائها لسد النهضة، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإثيوبية.

وقالت الوكالة إن بقلي سلم رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، خلال زيارة لجوبا، وبحث معه قضية سد النهضة، والوضع الحدودي بين السودان وإثيوبيا.

وتأتي تصريحات الوزير الإثيوبي وسط تأكيدات متكررة من أديس أبابا أنها ماضية في خطتها لملء بحيرة سد النهضة خلال فترة الأمطار بين يوليو/تموز وأغسطس/آب، على الرغم من اعتراض كل من مصر والسودان اللتين تطالبان باتفاق ملزم يحدد قواعد ملء وتشغيل السد الذي يقع على النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع السودان.

وتقول القاهرة والخرطوم إن الملء الثاني لسد النهضة سيعرض مواردهما ومنشآتهما المائية للخطر.

استئناف الحوار

من جهتها، قالت الخارجية الأميركية الخميس إن واشنطن تشجع إثيوبيا ومصر والسودان على استئناف الحوار بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قال في وقت سابق إن بلاده تخطط لبناء عشرات السدود، وهو ما أثار انتقادات من جانب مصر التي قالت إن تصريحاته تدل على سوء نية إثيوبيا.

بدوره، قال السودان إن المفاوضات المستمرة منذ سنوات برعاية الاتحاد الأفريقي لم تسفر سوى عن تعميق الهوة بين الأطراف المشاركة فيها.

وقبل يومين، أظهرت صور أقمار صناعية عالية الجودة، حصلت عليها وكالة الرصد والتحقق الإخباري في الجزيرة "سند"، عمليات بناء حديثة في سد النهضة، تمهيدا للملء الثاني على الرغم من التصاعد المستمر للأزمة بين إثيوبيا ومصر والسودان.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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2/6/2021
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