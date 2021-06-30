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سياسة|إسرائيل

بعد هدم قوات الاحتلال منازل فلسطينيين.. واشنطن تحث على تجنب الإجراءات الأحادية

متجر هدمته القوات الإسرائيلية في بلدة سلوان بالقدس الشرقية (رويترز)
متجر هدمته القوات الإسرائيلية في بلدة سلوان بالقدس الشرقية (رويترز)
30/6/2021

قالت الخارجية الأميركية إنها تحث الفلسطينيين والإسرائيليين على تجنب الإجراءات من جانب واحد، وذلك بعد هدم قوات الاحتلال محلا تجاريا ومنازل في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى.

وأضافت الخارجية الأميركية أنها تحث الطرفين على تجنب الإجراءات الأحادية التي تزيد من التوتر وتضر بحل الدولتين، بما يشمل هدم البيوت وبناء البؤر الاستيطانية المخالفة للقوانين بما فيها القانون الإسرائيلي.

وهدمت قوات الاحتلال -صباح أمس الثلاثاء بواسطة الجرافات- محلا تجاريا في حي البستان، ومنزلا من 3 طوابق في حي السيح ببلدة سلوان، في البوابة الجنوبية للمسجد الأقصى.

واقتحمت قوة إسرائيلية كبيرة بلدة سلوان بعد انقضاء مهلة حددها الاحتلال لعائلات فلسطينية كي تهدم بيوتها بأنفسها، بذريعة أنها بنيت من دون ترخيص، وكانت أكثر من 20 عائلة في حي البستان بسلوان قد تسلمت أوامر هدم.

ومع بدء عملية الاقتحام، اندلعت اشتباكات بين الأهالي وقوات الاحتلال التي استخدمت قنابل الغاز وقنابل الصوت، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس بإصابة 13 فلسطينيا، كما أصيب مصور الجزيرة لبيب جزماوي بجروح إثر إلقاء قنبلة صوت عليه.

المصدر : الجزيرة

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