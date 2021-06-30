البث الحي
سياسة|عراق

مشاهد مروعة لاعتقال وتعذيب عراقيين تظاهروا ضد انقطاع الكهرباء

ناشطون عراقيون انتقدوا سياسة القمع المفرط التي تستخدمها السلطات لإسكات المحتجين ضد تردي الخدمات في البلاد.

جرحى يتلقون العلاج في أحد المستشفيات بعد إصابتهم على يد قوات الأمن مساء أمس (مواقع التواصل)
جرحى يتلقون العلاج في أحد المستشفيات بعد إصابتهم على يد قوات الأمن مساء أمس (مواقع التواصل)
30/6/2021

أثار مقطع فيديو متداول بالعراق ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عناصر أمن يعذبون أحد المتظاهرين ضد انقطاع التيار الكهربائي، وقد استخدموا العصا الكهربائية واعتدوا بالضرب المبرح، وذلك في محافظة واسط جنوب شرق بغداد.

وأظهرت المشاهد ملاحقة عناصر أمن محتجين في قضاء العزيزية التابع لمحافظة واسط (وسط) واعتقال عدد منهم من البيوت بعد فض احتجاجات، ليلة أمس الثلاثاء، طالبت بتحسين خدمة الكهرباء.

وتداول عراقيون مقطع فيديو يظهر تعذيب متظاهر اعتقل خلال مداهمات شنتها قوات الأمن على منازل المحتجين في قضاء العزيزية، منتقدين سياسة القمع المفرط التي تستخدمها السلطات لإسكات المحتجين ضد تردي الخدمات.

وعلق الإعلامي العراقي زيد عبد الوهاب الأعظمي على مقطع الفيديو قائلا "تريد كهرباء بالعراق؟ تفضل اشبع نتل" في إشارة إلى تعذيب المتظاهر المعتقل بعصا كهربائية، بعد أن خرج مطالبا بتوفير الكهرباء.

وقال الإعلامي علي فرحان على حسابه في تويتر "يا رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، قوات مكافحة الشعب هل تأخذ أوامرها منك، أو أنها قوات خارجة عن سيطرتك؟ حتى الواحد يعرف".

وكتب المدون محمود ملا طلال، على تويتر "ما حدث في قضاء العزيزية من محافظة واسط اليوم كارثة بحق الشباب، أن يُلاحقوا إلى منازلهم ويتم اعتقالهم وأثناء الاعتقال وهم مقادون من قبل قوات أمنية يتم صعقهم بالكهرباء وضربهم بالهراوات، فعلا هذه كارثة".

وأضاف ملا طلال "كل هذا لأنهم خرجوا يطالبون بزيادة ساعات تشغيل الكهرباء".

المصدر : وكالة سند

حول هذه القصة

لماذا يصف قادة العراق الاحتجاجات بأنها مؤامرة؟

أعادت الاحتجاجات العراقية تشكيل خارطة التحالفات السياسية من خلال انبثاق كيانات جديدة احتفظت إلى حدٍ ما بوجوه زعامات قديمة، فلم تتقبل بعض القيادات بروز تيارات شبابية جديدة لتصحيح أخطاء ما بعد 2003.

14/1/2021

في العراق احتجاجات ودعوات لمقاطعة الانتخابات بعد اغتيال الناشط إيهاب الوزني

خرجت احتجاجات في عدة مناطق عراقية تركزت بمحافظة كربلاء إثر اغتيال الناشط إيهاب الوزني بهجوم نفذه مجهولون، وقد اشتعلت وسائل التواصل العراقية غضبا على مقتله، في ظل مطالبة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية.

9/5/2021
المزيد من سياسة

السودان.. تجمع المهنيين يدعو للتحقيق بـ"قمع" مظاهرات أمس ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات والنيابة تعلن اعتقال العشرات

وزير الخارجية الإسرائيلي يعترف بأن التوتر في القدس يعرض المنطقة للخطر

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد (رويترز)

اليمن.. واشنطن تدعو الحوثيين إلى وقف عاجل لإطلاق النار والجماعة تقلل من اعتراف الحكومة بها طرفا رئيسيا

لبنان يقر زيادة جديدة في أسعار الوقود واستمرار الطوابير أمام محطات البنزين

طابور من السيارات أمام محطة وقود في منطقة الدامور جنوب بيروت (رويترز)
الأكثر قراءة
logo

دبلوماسية النيل المصرية.. كيف نجحت القاهرة في اختراق الدرع الإثيوبي؟

انقضت المهلة دون توقيع السيسي على الإعدام.. نشطاء مصريون وعرب يحاولون إنقاذ رقاب قيادات ثورة يناير والإخوان

قبل أسبوعين أيدت محكمة النقض أحكام إعدام 12 من قيادات الإخوان وثورة يناير وفي مقدمتهم القيادي الإخواني والبرلماني السابق محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي (رويترز)

تفوق على كيم كاردشيان وذا روك.. الملياردير رونالدو يحقق أرباحا قياسية من إنستغرام أكثر من راتبه مع يوفنتوس

رونالدو كان أول ملياردير بين نجوم كرة القدم (مواقع التواصل)

أيهما أفضل البيض الأبيض أم البني؟ وهل البيض المخصب أحسن تغذية؟