أثار مقطع فيديو متداول بالعراق ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عناصر أمن يعذبون أحد المتظاهرين ضد انقطاع التيار الكهربائي، وقد استخدموا العصا الكهربائية واعتدوا بالضرب المبرح، وذلك في محافظة واسط جنوب شرق بغداد.

وأظهرت المشاهد ملاحقة عناصر أمن محتجين في قضاء العزيزية التابع لمحافظة واسط (وسط) واعتقال عدد منهم من البيوت بعد فض احتجاجات، ليلة أمس الثلاثاء، طالبت بتحسين خدمة الكهرباء.

وتداول عراقيون مقطع فيديو يظهر تعذيب متظاهر اعتقل خلال مداهمات شنتها قوات الأمن على منازل المحتجين في قضاء العزيزية، منتقدين سياسة القمع المفرط التي تستخدمها السلطات لإسكات المحتجين ضد تردي الخدمات.

#Iraqi security forces gunned down some protestors that are simply demanding the minimum basic human need in the 21 century, electricity!#Iraq #Iran #العزيزية #العراق_ينتفض https://t.co/Cl5MFafnLV

— Samal ani (@sam_ssssssss) June 29, 2021