ناشطون عراقيون انتقدوا سياسة القمع المفرط التي تستخدمها السلطات لإسكات المحتجين ضد تردي الخدمات في البلاد.

أثار مقطع فيديو متداول بالعراق ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عناصر أمن يعذبون أحد المتظاهرين ضد انقطاع التيار الكهربائي، وقد استخدموا العصا الكهربائية واعتدوا بالضرب المبرح، وذلك في محافظة واسط جنوب شرق بغداد.

وأظهرت المشاهد ملاحقة عناصر أمن محتجين في قضاء العزيزية التابع لمحافظة واسط (وسط) واعتقال عدد منهم من البيوت بعد فض احتجاجات، ليلة أمس الثلاثاء، طالبت بتحسين خدمة الكهرباء.

وتداول عراقيون مقطع فيديو يظهر تعذيب متظاهر اعتقل خلال مداهمات شنتها قوات الأمن على منازل المحتجين في قضاء العزيزية، منتقدين سياسة القمع المفرط التي تستخدمها السلطات لإسكات المحتجين ضد تردي الخدمات.

#Iraqi security forces gunned down some protestors that are simply demanding the minimum basic human need in the 21 century, electricity!#Iraq #Iran #العزيزية #العراق_ينتفض https://t.co/Cl5MFafnLV — Samal ani (@sam_ssssssss) June 29, 2021

وعلق الإعلامي العراقي زيد عبد الوهاب الأعظمي على مقطع الفيديو قائلا "تريد كهرباء بالعراق؟ تفضل اشبع نتل" في إشارة إلى تعذيب المتظاهر المعتقل بعصا كهربائية، بعد أن خرج مطالبا بتوفير الكهرباء.

تريد كهرباء بالعراق ؟!!!!

تفضل اشبع نتل. pic.twitter.com/1s3Uq0G5Kl — د. زيد عبدالوهاب الأعظمي (@zaidabdulwahab) June 29, 2021

وقال الإعلامي علي فرحان على حسابه في تويتر "يا رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، قوات مكافحة الشعب هل تأخذ أوامرها منك، أو أنها قوات خارجة عن سيطرتك؟ حتى الواحد يعرف".

ليش هيج ؟ شنو السبب ؟ اكو سبب مقنع ؟هذا المواطن سرق اموال الدولة ؟ خان الوطن ؟ قتل الشعب ؟ يا رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ، قوات مكافحة الشعب ، تاخذ أوامرها منك ، لو قوات خارجة عن سيطرتك ، حتى الواحد يعرف ؟ @MAKadhimi #السلاح_الموازي pic.twitter.com/M0u9Ku6IDD — علي فرحان ali farhan 🇮🇶 (@ali_alifarhan85) June 29, 2021

وكتب المدون محمود ملا طلال، على تويتر "ما حدث في قضاء العزيزية من محافظة واسط اليوم كارثة بحق الشباب، أن يُلاحقوا إلى منازلهم ويتم اعتقالهم وأثناء الاعتقال وهم مقادون من قبل قوات أمنية يتم صعقهم بالكهرباء وضربهم بالهراوات، فعلا هذه كارثة".

ما حدث في قضاء العزيزية من محافظة واسط اليوم كارثة بحق الشباب، أن يلاحقوا الشباب الى منازلهم ويتم إعتقالهم واثناء الاعتقال وهم مقادين من قبل ( قوات مكافحة إجرام واسط !) يتم صعقهم بالكهرباء وضربهم بالهراوات فعلا هذه كارثة !

كل هذا لأنهم خرجوا يطالبون بزيادة ساعات تشغيل الكهرباء ! pic.twitter.com/EaYU4d4T4g — محمد ملا طلال (@mohammed23683) June 29, 2021

وأضاف ملا طلال "كل هذا لأنهم خرجوا يطالبون بزيادة ساعات تشغيل الكهرباء".