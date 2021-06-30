مددت ساعات الحظر بعد الارتفاع القياسي بإصابات كورونا.. منظمة الصحة تصنف تونس الأولى عربيا وأفريقيا

صنفت منظمة الصحة العالمية تونس في المرتبة الأولى عربيا وأفريقيا من حيث عدد ضحايا كورونا، وقد أعلنت السلطات التونسية تمديد ساعات الحظر.

ونقلت وكالة الأناضول عن مدير مكتب المنظمة الدولية في تونس إيف سوتيران أن المنظمة لاحظت تراجعا في عدد الإصابات والوفيات دوليا ولكن بشكل غير متوازن بين الدول، خصوصا في القارة الأفريقية.

وأضاف أن أرقام الإصابات والوفيات التي سجلت في مدينة القيروان وسط البلاد عالية.

وعلى الصعيد ذاته، قررت السلطات التونسية مساء أمس الثلاثاء رفع ساعات حظر التجول في البلاد اعتبارا من الأربعاء لتصبح من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا بدلا من الساعة العاشرة مساء إلى الخامسة صباحا.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة عقب اجتماع للهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا.

وأضاف البيان أنه تقرر أيضا تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات الجماهيرية، سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة، وتشديد تطبيق كافة البروتوكولات الصحية.

كما دعا إلى ضرورة تنظيم سير عمل المؤسسات الحكومية عبر آلية العمل عن بعد، ومنح عطلة للموظفين العموميين خلال الفترة الممتدة من الأول من يوليو/تموز القادم إلى 21 من الشهر نفسه.

ودعا أيضا إلى التطبيق الصارم لمنع التنقل بين المناطق الموبوءة وفقا للقرارات التي يتخذها الولاة عدا الحالات الاستثنائية.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 5251 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء و106 وفيات ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى نحو 15 ألفا.

وأحصت السلطات الصحية التونسية إجمالا أكثر من 400 ألف إصابة مؤكدة بكورونا وأكثر من 14 ألفا و600 وفاة منذ مارس/آذار 2020.

ومنذ انطلاق حملة التطعيم أواخر مارس/آذار الماضي تمكنت السلطات من إعطاء حوالي 1.8 مليون شخص الجرعة الأولى في بلد يقطنه نحو 12 مليون نسمة.

وتواجه الحكومة انتقادات واسعة النطاق لبطء وتيرة حملة التطعيم وامتلاء وحدات الرعاية الفائقة في المستشفيات، في ظل رفض رئيس الوزراء فرض العزل العام مرة أخرى قائلا إن البلاد لن تتحمله.