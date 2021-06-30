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أفغانستان
حركة طالبان تعلن سيطرتها على مقر مديرية كلدار بولاية بلخ شمالي أفغانستان
30/6/2021
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|
آخر تحديث: 30/6/2021
11:08 AM (مكة المكرمة)
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حركة طالبان تعلن سيطرتها على مقر مديرية كلدار بولاية بلخ شمالي أفغانستان
المصدر : الجزيرة
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