تعيين بن عبد الرحمن جاء بعد استقالة سلفه عبد العزيز جراد قبل نحو أسبوع في أعقاب الانتخابات التشريعية الأخيرة.

عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن وزيرا أول خلفا لعبد العزيز جراد، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية بأن الرئيس عبد المجيد تبون "عيّن أيمن بن عبد الرحمان وزيرا أول، وكلّفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة، في أقرب وقت ممكن".

وجاء تعيين بن عبد الرحمن بعد استقالة سلفه عبد العزيز جراد قبل نحو أسبوع في أعقاب الانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 يونيو/حزيران الجاري.

وشغل أيمن بن عبد الرحمن، البالغ 60 سنة، منصب وزير المالية مند يونيو/حزيران 2020، وكان قبل ذلك محافظا للبنك المركزي، وهو شخصية تكنوقراط غير متحزبة.

وبدأ الرئيس الجزائري السبت الماضي مشاورات سياسية من أجل تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة عبد العزيز جراد، غداة صدور النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

وينص الدستور على حالتين في تسمية رئيس الوزراء، إما أن يكون رئيس حكومة من "أغلبية برلمانية" معارضة للرئيس لتطبيق برنامجها الخاص، أو من "أغلبية موالية للرئيس" وتطبق برنامجه.