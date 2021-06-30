التحالف يعلن اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة جديدة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

نقلت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأربعاء، عن التحالف قوله إن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.

وقال التحالف -في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية- إن "مليشيا الحوثي" مستمرة باستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد البيان أن التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين، والتعامل مع التهديد الوشيك.

ويشن الحوثيون هجمات متكررة بالطائرات المسيرة على ما يقولون إنها أهداف عسكرية في السعودية، ولكن التحالف يؤكد كل مرة أنه يعترض ويدمر تلك الطائرات.

وقبل أسبوعين من الآن، قال التحالف إنه اعترض ودمر خلال بضع ساعات 17 طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.