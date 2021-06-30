أول سفير للبحرين في إسرائيل يؤدي القسم أمام ملك البلاد

أدى السفير خالد الجلاهمة رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية لدى إسرائيل -الثلاثاء- القسم أمام الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن ذلك يأتي بعد 3 أشهر من تعيين الجلاهمة الذي يعد أول سفير للمنامة لدى تل أبيب.

ووفق "بنا"، أدى الجلاهمة القسم القانوني أمام الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصافرية.

وأبدى الملك توجيهاته للسفير، متمنيا له التوفيق لتعزيز رسالة البحرين النبيلة للسلام وقيم التسامح والتعايش السلمي، وفق المصدر ذاته، دون أن يحدد موعد وصوله إلى تل أبيب لممارسة مهام عمله.

وفي 30 مارس/آذار الماضي أصدر الملك البحريني مرسومين بإنشاء بعثة دبلوماسية لبلاده في إسرائيل، وتعيين الجلاهمة أول سفير لها بتل أبيب.

والسفير المعين هو مدير العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017، وشغل منصب نائب سفير البحرين لدى الولايات المتحدة بين عامي 2009 و2013.

ويتزامن مع أداء القسم القانوني لأول سفير للبحرين في إسرائيل تدشين سفارة إسرائيلية في أبو ظبي خلال زيارة وزير الخارجية يائير لبيد للإمارات.

ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي وقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك خلال احتفال في البيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب.