البث الحي
سياسة|بحرين

أول سفير للبحرين في إسرائيل يؤدي القسم أمام ملك البلاد

السفير البحريني لدى إسرائيل أدى القسم أمام الملك حمد بن عيسى الثلاثاء (الصحافة البحرينية)
السفير البحريني لدى إسرائيل أدى القسم أمام الملك حمد بن عيسى الثلاثاء (الصحافة البحرينية)
29/6/2021

أدى السفير خالد الجلاهمة رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية لدى إسرائيل -الثلاثاء- القسم أمام الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن ذلك يأتي بعد 3 أشهر من تعيين الجلاهمة الذي يعد أول سفير للمنامة لدى تل أبيب.

ووفق "بنا"، أدى الجلاهمة القسم القانوني أمام الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصافرية.

وأبدى الملك توجيهاته للسفير، متمنيا له التوفيق لتعزيز رسالة البحرين النبيلة للسلام وقيم التسامح والتعايش السلمي، وفق المصدر ذاته، دون أن يحدد موعد وصوله إلى تل أبيب لممارسة مهام عمله.

وفي 30 مارس/آذار الماضي أصدر الملك البحريني مرسومين بإنشاء بعثة دبلوماسية لبلاده في إسرائيل، وتعيين الجلاهمة أول سفير لها بتل أبيب.

والسفير المعين هو مدير العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017، وشغل منصب نائب سفير البحرين لدى الولايات المتحدة بين عامي 2009 و2013.

ويتزامن مع أداء القسم القانوني لأول سفير للبحرين في إسرائيل تدشين سفارة إسرائيلية في أبو ظبي خلال زيارة وزير الخارجية يائير لبيد للإمارات.

ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي وقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك خلال احتفال في البيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

ولي عهد البحرين يبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الملف الإيراني ويدعوه مجددا لزيارة المنامة

بحث ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي بينهما الملف النووي الإيراني، وجدد المسؤول البحريني دعوته لنتنياهو لزيارة المنامة.

25/2/2021

تحذيرات إسرائيلية من السفر إلى الإمارات والبحرين وتركيا ودول أخرى على خلفية التوتر مع إيران

أصدرت إسرائيل تحذيرات سفر إلى الإمارات والبحرين وتركيا ودول مجاورة لإيران بحسب بلومبيرغ. وقال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إنه خلال الأشهر القليلة الماضية هددت جماعات إيرانية بضرب أهداف إسرائيلية.

30/3/2021

أول تواصل دبلوماسي للحكومة الجديدة.. وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي نظيريه الأميركي والبحريني في روما

قال مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إن الوزير سيلتقي مع نظيريه الأميركي والبحريني في روما اليوم الأحد، في أول تواصل دبلوماسي مباشر لعضو بارز في الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

27/6/2021
المزيد من سياسة

حركة طالبان تعلن سيطرتها على مقر مديرية كلدار بولاية بلخ شمالي أفغانستان

ليبيا.. الأمم المتحدة تدعو للتوافق على قاعدة دستورية وواشنطن تدعم إجراء الانتخابات في موعدها

"لا نسعى لامتلاك النووي".. روحاني يتهم إدارة بايدن بمواصلة الحرب الاقتصادية وغوتيريش يناشد واشنطن رفع العقوبات عن طهران

الرئيس الإيراني حسن روحاني (الأوروبية)

التحالف يعلن اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة جديدة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

طائرة حوثية مسيرة من طراز &#34;صماد 3&#34; (رويترز)
الأكثر قراءة

فصيل عراقي يتوعد القوات الأميركية وواشنطن تؤكد أنها لا تريد التصعيد في العراق أو سوريا

أفراد من الحشد الشعبي خلال تشييع رمزي في بغداد لزملائهم الذين قتلوا في القصف الأميركي (رويترز)

الجزائر.. أكبر حزب إسلامي لن يشارك في الحكومة

رئيس حركة مجتمع السلم في الجزائر عبد الرزاق مقري (الجزيرة)

دراسة بريطانية تكشف نتيجة مذهلة لخلط لقاحين لفيروس كورونا.. تعرف عليهما

مددت ساعات الحظر بعد الارتفاع القياسي بإصابات كورونا.. منظمة الصحة تصنف تونس الأولى عربيا وأفريقيا

ذكرت وزارة الصحة التونسية أنها سجلت 5251 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء و106 وفيات (وكالة الأناضول)