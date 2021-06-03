البث الحي
سياسة|فرنسا

مقال بواشنطن بوست: الأحزاب الفرنسية تتنازل عن أفكارها لمصلحة اليمين المتطرف من أجل الكسب الانتخابي

استطلاع حديث للرأي أظهر أن 74% من ضباط الشرطة سيفضلون لوبان على ماكرون (غيتي)
استطلاع حديث للرأي أظهر أن 74% من ضباط الشرطة سيفضلون لوبان على ماكرون (غيتي)
3/6/2021

تقول كاتبة بصحيفة "واشنطن بوست" (Wshington Post) إن اليمين المتطرف في فرنسا نجح في فرض شروطه على النقاش العام في البلاد بسبب سعي الأحزاب الأخرى لمواءمة نفسها مع الخطاب "المتطرف" من أجل الكسب في انتخابات العام المقبل.

وأوردت الكاتبة رقية ديالو كثيرا من الأمثلة، في مقالها بالصحيفة، على تنازل الأحزاب التي تدّعي، حسب وصفها، محاربة الأفكار الشائنة لليمين المتطرف.

وقالت إن هذه الأحزاب في نهاية المطاف لن تكسب بمواءمة نفسها مع خطاب لا يشترك في شيء مع مبادئ المساواة التي دافعت عنها تاريخيا، مضيفة أن جان ماري لوبان مؤسس وزعيم الجبهة الوطنية "اليمينية المتطرفة" قال قبل عقود إن الناخبين "يفضلون دائما النسخة الأصلية على النسخة المقلدة".

حملة على إحدى المرشحات لارتدائها الحجاب

وأشارت الكاتبة، في عرضها لأمثلة مواءمة الأحزاب الأخرى نفسها مع خطاب اليمين المتطرف، إلى حملة الانتقادات التي وُجّهت إلى سارة زمحي المرشحة من قبل حزب الرئيس إيمانويل ماكرون للانتخابات الإقليمية، التي تصادف أنها ترتدي الحجاب، واتهامها من قادة حزبها نفسه بعدم محاربة "الانفصالية" التي يتبنّاها الحزب.

وقالت إنه على الرغم من أنه لا يوجد في القانون الانتخابي ما يحظر ارتداء "الرموز الدينية"، فإن أحد قادة الحزب الحاكم ما زال يقرّ المشاركة في تكتيكات اليمين المتطرف، مضيفة أن هذه الخطوة المقلقة تُظهر كيف انتشر الخطاب العنصري عبر الطيف السياسي.

وأضافت أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في عام 2022، كان بإمكان الحزب الحاكم أن يأخذ زمام المبادرة في كيفية تصوير الأقليات في المجال العام لكنه تخلى عن تغيير المواقف العامة، وقرر بدلا من ذلك السعي لكسب الناخبين الذين تغويهم الأيديولوجيات الإقصائية.

الترويج للأجندة القمعية

وأوردت الكاتبة مثالا آخر عندما أعلنت الشرطة أخيرا احتجاجا لإحياء ذكرى ضابطين قُتلا في الأيام الأخيرة في أثناء أداء واجبهما، أحدهما على يد "إرهابي"، حسب ما ورد، وقالت إن الهدف الأولي كان هو التعبير عن التضامن مع المهنة لكن نقابات الشرطة دعت إلى سياسات أمنية أكثر صرامة وتشددا، وإلى "قيود القانون والدستور" من أجل "إفساح المجال" لقمع المخالفين بصورة أكثر صرامة.

وقالت إنه مما لا يثير الدهشة أن مارين لوبان زعيمة "اليمين المتطرف" أعلنت على الفور حضور جميع المسؤولين المنتخبين من حزبها في مسيرة الشرطة، وأظهر استطلاع حديث للرأي أن 74% من ضباط الشرطة سيفضلون لوبان على ماكرون خلال الانتخابات المقبلة.

ومما يثير الدهشة، تقول الكاتبة، رؤية معظم الشخصيات البارزة من اليسار تنضم إلى مظاهرة الشرطة دون أي نقد، مضيفة أن التناقض لدى اليسار لا يكمن في دعم الشرطة، بل في الترويج لأجندة قمعية، مشيرة إلى أن هناك أساليب أخرى لتسليط الضوء على قضايا تحسين ظروف عمل رجال الشرطة الذين شهدوا زيادات مقلقة في معدل حالات الانتحار بين الضباط.

واختتمت الكاتبة بأنه يبدو أن الأحزاب اليسارية تركز على صورتها لدى مؤيدي اليمين المتطرف أكثر من تركيزها على جعل المجتمع مكانا أفضل للفئات الأكثر تهميشا، قائلة إنها تخلت عن قيمها الأساسية، ووضعت "اليمين المتطرف" في موقع يملي عليها النقاش الوطني.

المصدر : واشنطن بوست

حول هذه القصة

مسلسل لوبان الفرنسي يحطم الأرقام القياسية للمشاهدة على منصة نتفليكس

حطم مسلسل لوبان الفرنسي الأرقام القياسية للمشاهدة على منصة “نتفليكس”، المسلسل مقتبس من سلسلة بوليسية للمؤلف الفرنسي موريس لوبلون، وبالتحديد من القصة التي تحمل عنوان “أرسين لوبان.. اللص النبيل”.

حزب مارين لوبان يقترح قانونا لتوسيع حظر الحجاب بفرنسا ويتحدث عن حرب مع "الفكر المتطرف"

كشفت زعيمة اليمين المتطرف بفرنسا مارين لوبان الجمعة عن مقترح قانون لمنع ما أسمته “الفكر المتطرف”، بما في ذلك توسيع حظر الحجاب ليشمل الفضاء العام في البلاد، كما تحدثت عن حرب عالمية يشنها هذا الفكر.

29/1/2021
المزيد من سياسة

يحابي البيض ويعادي الأقليات.. هل تتبنى "جمهورية تكساس" قانون انتخاب جديد بعد معركة ترامب بايدن الأخيرة؟

الجمهوريون يتخوفون من خسارة الولاية التي يسيطرون عليها منذ عقدين في انتخابات 2024 (رويترز)

حكومة جديدة في إسرائيل.. هل تمهد لنهاية حقبة نتنياهو؟

رئيس حزب يمينا نفتالي بينيت (يمين) ورئيس حزب هناك مستقبل يائير لبيد (الفرنسية)

واشنطن تعرض 7 ملايين دولار لاعتقال أبو عبيدة

صورة نشرتها الخارجية الأميركية لزعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أبو عبيدة يوسف العنابي (مواقع التواصل)

بعد حديثها عن إمكانية بناء 100 سد.. إثيوبيا تهوّن من التنديد المصري وترد: أنهارنا داخلية وليست عابرة

مفتي قال إنه ليس هناك ما يدعو للاستغراب بشأن تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد (الأناضول-أرشيف)
الأكثر قراءة

جواز سفر كورونا.. ما هو؟ كيف يعمل؟ ما الدول العربية التي ستطبقه؟

بعد اتفاق 7 أحزاب بينها القائمة العربية.. لبيد يطيح بآمال نتنياهو ويبلغ الرئيس الإسرائيلي تشكيل حكومة ائتلافية

“لحظة مرعبة”..  بالفيديو- امرأة تحارب دبا ضخما وتدفعه من أعلى جدار الحديقة

ظهور الدب أعلى جدار الحديقة والمرأة تدفعه خارج سور حديقتها (يمين) (مواقع التواصل)

سيناريو الرعب الوشيك.. زلزال مدمر يعقبه انفجار لأكبر براكين العالم

عرف عن مونا لوا نشاطه الدائم لما يزيد على 700 ألف عام (جامعة ميامي-هيئة المسح الجيولوجي الأميركية)